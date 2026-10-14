300呎公屋港爸擬斥$200萬買舊公屋！揭1原因上車　網民嘲諷變體諒

【買公屋】買二手公屋有什麼需要注意？有現居於公屋的港爸在Facebook群組發帖文，指計劃斥資200萬元購入區內38年樓齡的二手公屋，並想借九成按揭、分30年還款，但因為自己已接近40歲，擔心銀行申請按揭情況，憂慮是否要「抬錢上會」。



帖文引起網民熱議，不少人認為購買二手公屋未必值得，「啲公屋除非仲係好新，否則幾十年樓嘅我就覺得冇乜必要買樓！」。不過港爸透露想買二手公屋原因後，大批網民表示體諒，直指「你諗法無錯呀」。



買二手公屋有什麼需要注意？（資料圖片）

該名居於公屋、現年39歲的港爸在10月12日在Facebook「香港公營房屋討論區」發帖文，表示打算購買區內價值約200萬元、達38年樓齡的二手公屋，並想向銀行申請九成按揭、30年還款期，惟擔心因自己年齡問題，導致無法申請30年還款期按揭，遂求問網民意見，「我39歲 ，會否唔批30年？我有打過去問估價等等問題，銀行要埋折扣率」。

該港爸打算購買區內價值約200萬元、達38年樓齡的二手公屋，並想向銀行申請九成按揭、30年還款期，但擔心按揭出問題。（Facebook「香港公營房屋討論區」）

網民嘲不值得：咁舊，要考慮清楚

帖文引起熱議，有網民認為購買二手公屋未必值得：

「啲公屋除非仲係好新，否則幾十年樓嘅我就覺得冇乜必要買樓！」



「買二手公屋不如等買一手居屋」



「咁舊，要考慮清楚！有乜問題，業主承擔！」



「有公屋不如用綠置居買剩餘租置單位平過2手入好多」



港爸解釋因為他們一家居於不足300呎公屋，眼見小朋友開始長大，故打算買二手公屋。（資料圖片）

港爸揭買二手公屋原因 網民風向逆轉

面對網民疑惑，港爸解釋因為他們一家居於不足300呎公屋，眼見小朋友開始長大，故打算買二手公屋，獲大批網民體諒，並有多名過來人分享年齡大但成功申請30年按揭情況，大派「定心丸」：

「你諗法無錯呀，住大啲心情好好多，買嚟都係自己住得舒服啲，唔駛理其他人想法，我買咗無後悔，唔駛每兩年審查，又唔怕超額」



「佢嘅情況同我屋企人一樣，一直住緊公屋交千零蚊租，但前年都買左二手租置公屋，有幾個原因，唔駛再成日每二年審查，好煩，又唔會怕日後資產問題，戶口就算超都自由自在，重點係自己買左想點整都得，因為舊公屋行明線，好醜樣，買左可以全改，順眼晒，用錢去換返黎，辛苦咗但自由」



「我由本身230呎，現在買咗400呎住得好舒服，2個人住」



「我41歲買（二手公屋），一樣做到30年（按揭還款期）」



「我上年公屋換居屋，我52歲都做到30年按揭」



「幫你問咗銀行同地產經理，佢哋唔係睇樓齡，而係睇首次出售日期，首次出售日期開始計政府擔保50年，假設層樓係1985年起好，但係首次出賣日期係2005年，政府擔保嘅日子就會到2055年，明白嗎？所以大多數公屋同居屋，都可以做到30年，同埋半成首期，但係有啲銀行比較保守」



香港房屋委員會（房委會）已於2024年初正式放寬資助出售單位的按揭貸款保證安排，將二手市場居屋、綠置居及租置計劃單位的按揭貸款保證期（擔保期）一律延長至最長50年。（資料圖片）

房委會按揭貸款保證安排延長至50年

對於二手公屋買家擔憂樓齡過高或自身年紀大，銀行會拒絕批出30年長年期按揭。其實香港房屋委員會（房委會）已於2024年初正式放寬資助出售單位的按揭貸款保證安排，將二手市場居屋、綠置居及租置計劃單位的按揭貸款保證期（擔保期）一律延長至最長50年。

以港爸心儀的38年樓齡公屋為例，由於擔保期上限為50年，該單位仍享有長達12年的政府擔保，故只要信貸評級正常，銀行一般批足30年還款期，買家毋須擔心要「抬錢上會」。