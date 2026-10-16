拆完包裹氣泡紙勿亂扔　日本廠商教7種隱藏用途　保暖防滑鞋防水

網購拆箱後留下的氣泡紙，絕大多數人都會當做垃圾直接丟棄。這款隨處可見的包裝緩衝材，最初是作為壁紙被發明出來，經過一系列演變才變成了包裝材料。它除了包裝還有其用途，甚至在日常生活、冬季防寒以及緊急避難時，都能派上極大用場。日本知名氣泡紙製造商日前就親自公開了7大神級隱藏用途，引起廣大網民熱議。



網購拆箱後留下的氣泡紙，絕大多數人都會當做垃圾直接丟棄。（AI生成圖片）

賣不出門的立體壁紙？ 氣泡紙身世大揭秘

氣泡紙的誕生純屬偶然。1957年，美國工程師阿爾弗雷德菲爾丁（Alfred Fielding）與馬克沙瓦納（Marc Chavannes）將2塊浴簾壓合，製作出1種表面有大量氣泡的塑膠片。2人最初打算將其作為帶有特殊紋理的立體壁紙出售，但市場反應冷淡，銷量慘淡。

IBM被說服使用這種充滿空氣的塑膠膜來保護脆弱的電子零件。（AI生成圖片）

隨後，他們調整策略，試圖將其宣傳為溫室隔熱材料，強調其有助於調節溫度與濕度。但由於隔熱效果未達預期，加上性價比不高，很快又被市場淘汰。直到1959年，IBM推出全新電腦產品，2人成功說服IBM使用這種充滿空氣的塑膠膜來保護脆弱的電子零件。獲得這家大型知名企業的認可後，氣泡紙迅速在各行各業得到廣泛應用，成為全球最受歡迎的包裝材料。

日本廠商親揭：氣泡紙7大生活神級隱藏用途

針對氣泡紙的物料特性，日本氣泡紙製造商川上產業株式會社（現已更名為プチプチ株式会社）特別分享了7個生活實用妙招：

冬季保暖：該公司員工曾於冬季被困在高速公路堵塞中，將氣泡紙裹在身上，能減少熱量流失。將氣泡紙鋪在冰冷地面或貼在窗戶上，也能阻絕寒氣。

將氣泡紙裹在身上，能減少熱量流失。（AI生成圖片）

戶外水管防凍：寒冷天氣期間，將氣泡紙纏繞在戶外水管外層，能隔絕冷空氣，防止爆管。

寒冷天氣期間，將氣泡紙纏繞在戶外水管外層，能隔絕冷空氣，防止爆管。（AI生成圖片）

跑鞋防雨防水：雨天外出時，將剪裁好的氣泡紙墊在鞋帶下方，能減少雨水從鞋網面滲入。

雨天外出時，將剪裁好的氣泡紙墊在鞋帶下方，能減少雨水從鞋網面滲入。（AI生成圖片）

自製手電筒散光罩：停電或避難時，把氣泡紙包覆在手電筒外，原本集中的光線會透過氣泡均勻散射，擴大照明範圍。

停電或避難時，把氣泡紙包覆在手電筒外，原本集中的光線會透過氣泡均勻散射，擴大照明範圍。（AI生成圖片）

服裝立體支撐：時裝店或家中收納衣物時，可將氣泡紙塞入衣服或人體模型內部，充當支撐物，令展示或存放的衣物看起來更豐滿。

時裝店或家中收納衣物時，可將氣泡紙塞入衣服或人體模型內部，充當支撐物，令展示或存放的衣物看起來更豐滿。（AI生成圖片）

植物保溫：在寒冬時將氣泡紙鋪在盆栽泥土表面或包圍花盆外壁，能為觀葉植物的根部保暖，防止凍傷。

在寒冬時將氣泡紙鋪在盆栽泥土表面或包圍花盆外壁，能為觀葉植物的根部保暖，防止凍傷。（AI生成圖片）

臨時坐墊：利用其出色的緩衝性能，在戶外時將其當作臨時坐墊，隔絕地面濕氣與寒氣。

在戶外時能將氣泡紙其當作臨時坐墊，隔絕地面濕氣與寒氣。（AI生成圖片）

氣泡紙7大生活神級隱藏用途：

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氣泡凸面朝內還是朝外？ 廠商澄清正解

包裝物品時，不少人會糾結「氣泡應該朝內還是朝外」。廠商對此特別作出澄清，表示不論氣泡朝內還是朝外，兩者的緩衝防撞性能完全相同。

使用者可以根據實際操作需求來決定氣泡方向：若需要將物品順暢裝入袋中，氣泡朝外能避免物品被凸起卡住；若包裝外層需要黏貼快遞單或標籤，平滑面朝外則能增加黏貼面積，防止標籤脫落。通常包裝物品時只需包1層已足夠提供保護，若擔心不夠牢固，建議可包裹2層。

民間智慧加碼：網民私藏氣泡紙6個妙用

除了官方推薦，不少網民也分享了許多氣泡紙的妙用：

通馬桶神器：馬桶堵塞時，用透明膠帶將氣泡紙緊密固定密封在馬桶口上，按下衝水鍵後，趁氣泡紙鼓起時用力向下按壓，利用空氣壓力輕鬆疏通馬桶。

用透明膠帶將氣泡紙緊密固定密封在馬桶口上，按下衝水鍵後，趁氣泡紙鼓起時用力向下按壓，利用空氣壓力輕鬆疏通馬桶。（YouTube影片截圖）

防滑固定墊：將氣泡紙剪裁後放置於經常移位的物體下方（如地毯、切菜砧板等），能增加摩擦力，固定物品。

將氣泡紙剪裁後放置於經常移位的物體下方，能增加摩擦力，固定物品。（YouTube影片截圖）

雪櫃蔬果防撞墊：雪櫃抽屜開合時容易令蔬果互相碰撞擦傷。將氣泡紙平鋪在保鮮格底部，能固定水果位置並提供吸震緩衝。

雪櫃抽屜開合時容易令蔬果互相碰撞擦傷。將氣泡紙平鋪在保鮮格底部，能固定水果位置並提供吸震緩衝。（AI生成圖片）

省力拖地法：將氣泡紙固定包覆在拖把的手握處，能增大手部摩擦力，減輕拖地時所需使用的力氣。

將氣泡紙固定包覆在拖把的手握處，能增大手部摩擦力，減輕拖地時所需使用的力氣。（YouTube影片截圖）

自製保溫購物袋：去超市買急凍食品，將氣泡紙鋪在環保袋底與四周，包覆冷藏食物，能起短暫的隔熱保溫作用，防止回家路上食品融化變質。

氣泡紙鋪在環保袋底與四周，包覆冷藏食物，能起短暫的隔熱保溫作用。（AI生成圖片）

工具箱滅音器：把工具放入鐵盒或塑膠箱時總會發出刺耳噪音。底層墊上1塊氣泡紙，既能防鏽防潮，又解決了碰撞異響問題。

工具箱底層墊上1塊氣泡紙，既能防鏽防潮，又解決了碰撞異響問題。（AI生成圖片）

安全警告：聚乙烯物料極度怕熱

氣泡紙主要由聚乙烯（PE）製成，其耐熱極限僅為攝氏50至60度。且氣泡紙屬於易燃物品，遇熱極易熔化變形甚至燃燒。市民在利用氣泡紙進行保暖或避難時，切勿將其放置於火源、暖氣機附近或陽光長期直射處，避免引發火災危險。