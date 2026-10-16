中環七人車司機違泊　交通督導員警告3次不走　被抄牌竟發惡鬧人

違例泊車還想「生人霸死地」不願走？終被交通督導員抄牌！有男子於網上發文表示，中環域多利皇后街有七人車司機違泊，交通督導員警告3次也不駛走，只好執行職務抄牌，怎料司機發惡爆粗大罵督導員，於是他舉機拍下影片。



網民紛紛斥責司機的離譜行為，「如果叫都唔走最後被抄，就真係自己申請」、「面就人哋俾嘅，架就自己丟，抵抄」、「你唔違泊冇人會抄你牌，幾百蚊都死老竇咁，畀唔起就唔好揸車」、「就幾舊水啫，就咁反應？人哋已經叫咗你走啦，又唔係即抄你！真係幾舊水可以買起個人格」、「人哋嘅工作就係抄牌，X嚟都冇用㗎啦」。



有網民猜測司機是駕駛「老細車」，並非車主，直言「呢啲咪又係揸老闆車打份工，畀咗機會你唔兜圈，咪用最直接嘅方法唔使你走囉，遊戲規則不嬲都係咁玩」、「如果請到個咁『好』脾氣司機，車主真係自求多福」。



有男子於網上發文表示，中環域多利皇后街有七人車司機違泊，交通督導員警告3次也不駛走，只好執行職務抄牌，怎料司機發惡爆粗大罵督導員。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

目擊事件的男子於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片表示，事發於中環域多利皇后街，「（交通督導員）前後叫咗你（涉事司機）3次都唔走，最後咖啡仔（交通督導員）唔畀佢走！」。

中環七人車司機違泊被警告3次不走

樓主指出，當時交通督導員先向在場司機作出警告「趕車走」，「佢趕完頭車、二車（涉事司機）（第一次）、我三車，我話阿Sir我落完貨即走，跟住見佢（涉事司機）未走又行前叫多次，然後再去趕四車，趕完四車行返轉頭佢都唔走，再叫第三次」，最後才抄牌。

穿灰綠色外套的司機被抄牌後，激動怒罵交通督導員。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機大罵「X你老X，你聽唔聽到呀？」，督導員冷靜回應「聽到呀」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

被交通督導員抄牌 司機竟爆粗狂罵

樓主強調，「中上環落貨有人喺車好少會趕，（交通督導員）會叫你快手啲落完即走！」。樓主又說，「我喺佢（涉事司機）後面睇晒，見佢X得咁激先錄！」。

影片見到，穿灰綠色外套的司機被抄牌後，激動指罵交通督導員，怒斥「癲X，帶埋老母返工，我X你老X」，見督導員未有回應，司機再說「X你老X，你聽唔聽到呀？」，督導員冷靜回應「聽到呀」就離開，司機發洩完畢後走回前方的七人車上車。

穿灰綠色外套的司機被抄牌後，激動怒罵交通督導員。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

穿灰綠色外套的司機被抄牌後，激動怒罵交通督導員。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：叫3次都唔走即係自己申請抄牌

「你又玩寸咗個party嘞！成條街真係多謝你」



「你唔違泊就唔會畀人抄，你選擇咗違泊就預咗畀人抄」



「叫3次都唔走即係自己申請抄牌啦，X完人老X記得交罰款」



「叫咗3次都唔走，咁你都係想抄牌啫，咁勞氣做乜？人哋冇帶老母返工！係你想帶人老母返工啫（司機佬）」



「叫幾次唔走，又喺到扮大哥。到人哋抄，嗰幾舊水，又喺到X媽XX。人喺車，其實係叫開車先，跟住佢（交通督導員）會一路行去街頭/街尾掃1次先，咁起碼有1次，條友唔走，就係當人XX」



「講真，畀唔起錢真係唔好學人揸車，有晒車牌同樣，可以告個司機：1.阻礙公務人員執行職務 2.破壞社會安寧 3.公眾地方行為不檢」



「以佢停嘅域多利皇后街推斷，如果呢架車係等老細，個老細又差唔多出嚟，而佢呢個位兜個圈起碼10至15分鐘，估計個司機係賴皮想等埋個老細上車」



穿灰綠色外套的司機被抄牌後，激動怒罵交通督導員。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

違例泊車定額罰款400元 阻礙公職人員執行公務可罰款及監禁

目前在香港俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，已增加至400元。而根據《簡易程序治罪條例》第23條「抗拒或阻礙公職人員或其他依法執行公務的人」，任何人抗拒或阻礙依法執行公務，或獲合法授權或合法受僱執行公務的公職人員或其他人執行任何公務，或抗拒或阻礙他人合法地協助上述公職人員或其他人執行任何公務，均可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

司機發洩完畢後走回前方的七人車上車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

涉事七人車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

公眾地方行為不檢可罰款5,000元、監禁1年

另根據《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，任何人在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性言詞，或派發或展示任何載有此等言詞的文稿，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞，即屬犯罪，一經定罪，可處第2級罰款（5,000元）及監禁12個月。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）