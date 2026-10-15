73歲盧偉國娶32歲妻！爺孫戀少奮鬥十年？科學數據揭殘酷擇偶公式

英國人常謔稱婚姻是兩個人互相忍受的藝術，老夫少妻這種配搭，西方叫「May-December romance」，香港人講得直白：有家底的男人娶年輕太太。



近日政商界討論度最高的話題，莫過於73歲經民聯主席盧偉國，在上水馬會雙魚河會所迎娶32歲的90後執業獸醫余仲欣。大婚當日，新郎親自駕駛一輛1994年出廠的紅色法拉利348 Spider接新娘，而新娘正是出生於1994年。

73歲盧偉國迎娶32歲執業獸醫余仲欣，盧偉國滿臉笑容向63歲外父余伯樂敬茶。（FB@余仲欣）

盧偉國比外父年長10歲 結婚開心敬茶

盧偉國滿臉笑容向比自己年輕10歲的外父余伯樂敬茶，余伯樂是著名馬評人，與盧偉國相識26年，沒料到成為外父與女婿的關係。儘管新郎新娘是相識相處相戀而結成夫婦，但在世俗眼光看來，這場婚禮仍可能是財富、地位與青春交換的最具象化隱喻。聽起來很功利，但學術界卻見怪不怪。從演化本能到現實生活，「老夫少妻」的婚姻盟誓每天都上演，但喜悅背後存在隱憂，卻仍有些科學根據可作分析。

演化心理學家David Buss：男求青春、女求資源的演化劇本

早前內地真人騷《五十公里桃花塢6》播出，38歲的方媛（Moka）在節目中被問及丈夫郭富城（Aaron）的樣貌，網民即笑稱，1990年郭富城憑《對你愛不完》紅遍亞洲時，方媛才剛剛3歲，她錯過了他最光芒萬丈的年代，卻直接入主了他資源最豐厚的下半場。

郭富城（1965）與方媛（1987）相差22歲。2017年成婚，方媛為模特，現育有三女。（微博@方媛）

現年60歲的郭富城，比外父（撐傘者）還要年長2歲。（微博圖片）

演化心理學家David Buss在1989年的跨文化調查，結果已十分明顯，他跑遍六大洲37個文化、訪問上萬人，結論清晰得很：男人普遍想娶年輕的，女人普遍想嫁年長有資源的，這個偏好在所有樣本裏全數都很明顯。

劉鑾雄（1951）與甘比／陳凱韻（1980）相差29歲，2016年扶正，甘比現為華人置業大股東。（IG：@kimbeechan_official）

年長男士通常事業成型、薄有積蓄，女方不必從零開始捱，可安享少奶奶的生活，這聽起來很俗氣，但俗氣也有俗氣的體面。香港中產家庭最懂這套邏輯，嫁個情緒與經濟皆穩定的人，比嫁個窮酸「潛力股」可以少奮鬥最少十年，還不計可能青春耗盡那個潛力股已淪為仙股，又或者爆升後找另一個青春少艾，不是每個人都想談戀愛談到破產，拜金女更易成為人生勝利者，且看35歲「最強小三」、網名「五索」的網紅鍾睿心，10年前搭上現年66歲大生銀行主席馬清鏗，富貴生活讓她不畏懼任何目光，甚至大方分享自己的「賺錢心得」，坦白地說「搵一個有錢佬仲要係錫你嘅」。

35歲「五索」鍾睿心，10年前搭上現年66歲大生銀行主席馬清鏗，兩人年齡相差31歲，富貴生活讓她不畏懼任何目光。（資料圖片）

杜德偉（1962）與李曉冰（1986）相差24歲。2012年結婚，李曉冰為導演兼攝影師。 （IG圖片）

守寡這筆帳：殘酷的晚年數學題

男女壽命長短本來就有差距，香港女性預期壽命高達88歲以上，男性則約83歲。這意味著，即使男女同歲，女方平均也要多活5年。如果像郭富城與方媛相差22年，又或是盧偉國與妻子相差41年，女方獨自走完晚年的年份，極可能是二十年甚至三十年。這不是恐嚇，這是統計學。

6年後的「滿意度懸崖」

不過，並不是每對「老夫少妻」都是丈夫富貴到可以照顧少妻一生，婚姻一旦要計算柴米油鹽，就是不講演化了。根據一份追蹤澳洲夫妻長達13年的研究指出，男方娶年輕妻子初期，婚姻滿意度確實衝上頂峰，但這項優勢在婚後6到10年內會被完全消磨殆盡。

張藝謀（1950）與陳婷（1981）相差31歲。2011年前後領證。（陳婷微博）

香港基督教家庭服務中心在2011及2013年兩度訪問東九龍老夫少妻夫婦，發現四成相處不和諧；妻子45歲以下、相差15歲以上者只有17%對生活滿意，最不滿的正是生活習慣、說話技巧與子女管教。中心估計，部分結合並非因愛，而是妻子為取得居港權。代溝在這裡不是修飾詞，是一日三餐都要面對的實景。一個想早眠養生，一個還想夜蒲；一個談退休規劃，一個談事業起跑。

楊振寧（1922）與翁帆（1976）相差54歲。2004年結婚，諾貝爾物理學獎得主與當時碩士生。（微博＠翁帆）

面臨財務或健康衝擊時，年齡差大的夫妻韌性反而最弱。好日子時看不出端倪，風暴來時，才知雙方是否站在同一陣線。