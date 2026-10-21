【公屋／輪候／三派】獲派「心水」公屋還有「暖心驚喜」？有公屋住戶於網上公屋討論區發相發文，指獲三派到荃灣梨木樹邨公屋1個200多呎「心水單位」。而除了有個「安樂窩」，樓主更獲得「暖心禮物」，就是可以與父母居於同一棟樓，令他相當感恩。



帖文引來網民熱議，紛紛留言恭喜「祝你住得幸福」、「好幸運」，又形容這份「暖心禮物」如中六合彩頭獎，「簡直絕無僅有」、「真係好過中六合彩呀」。



有公屋住戶於網上公屋討論區發相發文，指獲三派到荃灣梨木樹邨公屋1個200多呎「心水單位」，更獲得「暖心禮物」。（資料圖片）

獲三派心水公屋單位 公屋住戶：非常感恩

「三派（公屋），非常感恩，派到心水單位」。該公屋住戶於10月17日在Facebook群組「公屋討論區」發布房委會「配房通知信」，終獲三派到「心水單位」，是1個2至3人單位，面積大概235呎，從一派起計歷時約5個月，「一派東涌（太遠），二派石圍角二樓。1派：5月下旬；2派：9月中，3派：10月中。好開心派到」。

更令樓主開心的是，「心水單位」鄰近父母公屋。（資料圖片）

單位與父母同一座樓感幸運

而更令樓主開心的是，「心水單位」鄰近父母公屋，「同父母同一座樓。有申請要照顧父母，要見社工，房屋署指定就近父母的邨（6個地點），好幸運派咗同一條邨同一座」，又感謝曾向他提供意見的網民們，「非常感謝二派時給無限意見我的各位朋友，多謝你們」。

從樓主上載的房委會「配房通知信」看到，他獲派荃灣梨木樹邨公屋單位，每月租金2,253元。

樓主獲派荃灣梨木樹邨公屋單位，每月租金2,253元。（Facebook群組「公屋討論區」）

網民恭賀如中六合彩頭獎：絕無僅有，可能孝感動天！

網民看過帖文紛紛留言恭喜，又形容這份「暖心禮物」如中六合彩頭獎：

「祝你住得幸福」



「你好幸運」



「派返同邨已經唔易！派埋同一棟簡直絕無僅有」



「恭喜恭喜！可能孝感動天！」



「Congrats！呢條邨好好住，好舒服，環境好，我細個都係住呢條邨，最慶幸就同一棟樓就樓上樓下幾好呀，好開心呀，祝你愈住愈開心」



「同父母住埋同一座，真係好過中六合彩呀」



荃灣梨木樹邨被視為「神級隱形筍盤」

荃灣梨木樹邨雖然最舊的樓齡超過50年，但一直被不少公屋輪候人士視為「隱形筍盤」。（資料圖片）

荃灣梨木樹邨雖然最舊的樓齡超過50年，但一直被不少公屋輪候人士視為「隱形筍盤」，原因是梨木樹邨社區發展成熟，周邊配套完善，除了有商場及街市，亦有多條巴士及小巴路線直達市區，而且舊式公屋實用率普遍較高，也是優勢之一。