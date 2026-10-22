13歲男生穿新Nike鞋　遭15歲同學毆至癱瘓失明　宿管3次拒施援手

江蘇鹽城日前爆出1宗令人痛心的校園霸凌事件。當地1名13歲初中一年級男學生因穿新Nike波鞋（球鞋／運動鞋）返校，在寄宿學校的宿舍內遭15歲同班同學嘲諷，其後更揮拳重擊頭部，導致頭骨粉碎性骨折及嚴重顱內出血，送院時瞳孔散大，一度命危，昏迷2個月後轉醒，雖然保住性命，卻被鑑定為左眼達四級盲目，右側偏癱，司法鑑定構成重傷二級。男生家屬近日公開求助，揭發事發時宿舍管理員竟然3度拒絕替受害學生聯絡家長，直接導致延誤搶救黃金時間。



1名13歲初中一年級男學生因穿新Nike波鞋返校，在寄宿學校的宿舍內遭15歲同班同學嘲諷，其後更揮拳重擊頭部重創命危。（《澎湃新聞》影片截圖）

因一雙Nike波鞋引發衝突

據《澎湃新聞》報道，事發於2024年5月11日晚上7時許，受害男童小天（化名）因穿着新買的Nike（內地譯：耐克）波鞋返校，遭曾降級及轉學的15歲同學小海（化名）連日出言嘲諷。事發當晚，小海闖入小天的宿舍挑釁，小天要求對方離開但被拒，遂揮馬桶刷試圖驅趕，小海隨即揮重拳重擊小天頭部，致其當場重傷倒地。

受害男童小天（化名）因穿着新買的Nike波鞋返校，遭曾降級及轉學的15歲同學小海（化名）連日出言嘲諷。（AI生成圖片）

宿管3度拒幫忙撥電話求救 延誤搶救逾2小時

令人震驚的是校方應急機制竟全面失守。小天受傷後頭痛欲裂，先後3次前往宿舍管理室，懇求宿管人員幫忙打電話通知家長求助，惟均遭拒絕，職員亦未有撥打120急救電話。

直至當晚10時許，小天因傷重陷入昏迷，宿管才通知班主任。當家屬接報趕到時，小天已倒地不起、瞳孔散大，搶救時間被延誤長達2個多小時。諷刺的是，事發當天學校才剛舉辦過全校防霸凌宣導大會。

小天受傷後頭痛欲裂，先後3次前往宿管室懇求宿管人員幫忙打電話通知家長求助，惟均遭宿管拒絕，職員亦未撥打120急救電話。（AI生成圖片）

醫療費高達600萬 施暴者僅賠12萬

小天在重症監護室（港稱「深切治療部」，簡稱ICU）昏迷2個多月後轉醒，經鑑定為重傷二級，左眼達四級盲目，右側偏癱，肢體達八級傷殘，精神智力達五級傷殘。截至目前，小天的醫療與復康費用已高達600多萬人民幣（約711萬港元），雖然校方墊支了200萬人民幣（約237萬港元），而家屬需自行承擔近400萬人民幣（約474萬港元），但施暴者家庭至今僅支付了12萬人民幣（約14.2萬港元）。



小天在重症監護室昏迷2個多月後甦醒，左眼達四級盲目，右側偏癱，司法鑑定構成重傷二級。（《澎湃新聞》影片截圖）

2026年4月，鹽城市鹽都區人民法院一審以故意傷害罪，判處小海有期徒刑4年6個月。（《澎湃新聞》影片截圖）

2026年4月，鹽城市鹽都區人民法院一審以故意傷害罪，判處小海有期徒刑4年6個月。然而，面對天價的後續復康費用，施暴者家庭無力賠償，案件陷入「判而難賠」的死局。目前小天仍於上海接受復康治療，當地教育局表示案件仍在處理中。

