中國癌症發病榜名單大洗牌：甲狀腺癌第3　徐若瑄、汪明荃是患者

國家癌症中心最新發布《2024年中國人群惡性腫瘤發病與死亡年齡特徵分析》（下稱《分析》），公布最新全國腫瘤監測與推算數據，顯示2024年中國惡性腫瘤新發病例約515.06萬例，死亡病例約258.22萬例，而中國癌症發病榜出現顯著結構性改變，甲狀腺癌（Thyroid Cancer）首度躍升至第3位，昔日高發病率的胃癌與食道癌（內地稱「食管癌」）則雙雙跌出前5位。

「阿姐」汪明荃早在1985年便因聲音沙啞求醫，經檢查確診為甲狀腺癌，幸治療後痊癒。（IG@wang_liza）

2024年初，徐若瑄（Vivian）在例行健康檢查中，及早發現位於頸部前方的甲狀腺微小癌（臨床上屬早期病變），現已康復。（IG@vivianhsu.ironv）

香港藝人「阿姐」汪明荃與台灣藝人徐若瑄皆曾確診甲狀腺癌。汪明荃早在1985年便因聲音沙啞求醫，經檢查確診為甲狀腺癌，幸及早發現且腫瘤未擴散，順利透過手術切除腫瘤並恢復健康。



2024年初，徐若瑄（Vivian）在例行健康檢查中，發現位於頸部前方的甲狀腺微小癌（臨床上屬早期病變）。具家族病史的她，正因為有定期進行健康檢查的良好習慣，才能在癌症初期迅速拆彈，經治療後康復，更可繼續投入工作。



汪明荃曾患甲狀腺癌，幸及早發現且腫瘤未擴散，順利透過手術切除腫瘤並恢復健康。（IG@wang_liza）

徐若瑄具家族病史，正是憑藉定期健檢的良好習慣，才能在癌症初期迅速拆彈，經治療後康復，更可繼續投入工作。（IG@vivianhsu.ironv）

榜單換位：消化道腫瘤霸主地位鬆動

根據《第一財經》引述《分析》數據顯示，對比2000年代中期（約2003至2005年），當時全國發病前5位的癌症為肺癌、胃癌、肝癌、食道癌、大腸癌（內地稱「結直腸癌」），消化道腫瘤佔據了4席。自2015年前後，消化道腫瘤「5佔其4」的格局開始變動，甲狀腺癌的檢出率急速向上攀升，並在最新統計升至第3位。到了2024年，發病前5順序更替為：肺癌、乳癌、甲狀腺癌、大腸癌、肝癌。

甲狀腺癌的檢出率急速向上攀升，並在最新統計中升至第3位。（AI生成圖片）

甲狀腺癌爆發：影像學篩檢普及與「過度診斷」

《分析》指出，甲狀腺癌在20至39歲男女青年群體中發病率均居首位；在20至59歲青中年女性中，發病率亦高居各癌種第1位。腫瘤專家分析指出，病例「爆發」主要與近年健康體檢中高解析度超聲波、CT等超高敏銳度影像檢查的普遍應用有關，使大量無症狀、進展極慢的微小癌（Microcarcinoma）被發現。專家提醒此現象存在一定程度的過度診斷（Overdiagnosis）風險，不建議一般無症狀人群進行甲狀腺普查，應聚焦於高危人群精準篩檢。

在20至59歲青中年女性中，發病率亦高居各癌種第1位。（AI生成圖片）

專家不建議一般無症狀人群進行甲狀腺普查，應聚焦於高危人群精準篩檢。（AI生成圖片）

死亡榜單「屹立不倒」：肺癌依舊是第1殺手

與發病譜的變動相比，2024年中國癌症死亡個案前5位依然是肺癌、肝癌、大腸癌、胃癌、食道癌，成員與2000年代中期完全一致，僅大腸癌死亡位次升至第3位。



肺癌在40歲及以上男性與60歲及以上女性中均居最高位置。（AI生成圖片）

甲狀腺癌與乳癌5年存活率極高，對死亡端影響有限；相反，肺癌與肝癌「預後差」（Poor Prognosis），即醫生根據病人的身體狀況，再對比數據與統計，預期該疾病未來的發展或康復結果不太理想，而該類病人長期佔據死亡榜首。特別是肺癌，在40歲及以上男性與60歲及以上女性中均居最高。鍾南山院士團隊研究顯示，此數據反映「中國女性肺腺癌及非吸煙女性患者」相關流調特徵，並補充二手煙、室內室外空氣污染等有共存風險。

