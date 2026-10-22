航班延誤竟派過期杯麵！烏魯木齊航空致歉　首名舉報者獲獎¥2000

航班延誤乘客獲派發杯麵充飢，竟發現已過期近一個月。今年8月1日，祥鵬航空（Lucky Air）一班由烏魯木齊飛往成都的航班，因天氣原因嚴重延誤超過4小時。乘客滯留期間，獲工作人員派發杯麵，卻有細心乘客揭發該批杯麵早已過期近一個月。



事隔近2個半月後，烏魯木齊航空於10月20日正式發布公告致歉，並宣佈向首位舉報問題的乘客獎勵2,000人民幣（約2,350港元）現金獎勵，同時建立常態化監督機制。祥鵬航空與烏魯木齊航空同屬海航航空集團旗下，這次延誤航班之應急物資由烏魯木齊航空提供，因此由該公司公開致歉及處理後續整改。



祥鵬航空一班由烏魯木齊飛往成都的航班，因天氣原因嚴重延誤超過4小時，乘客竟獲派發過期杯麵。（網上圖片）

航班延誤逾4小時發杯麵充飢 乘客當場揭發過期近一個月

事發於2026年8月1日，祥鵬航空8L9664航班原定當晚8時45分從烏魯木齊天山國際機場飛往成都天府國際機場，但因天氣惡劣而嚴重延誤，最終延至翌日（8月2日）凌晨零時52分才順利起飛，抵達目的地時已是凌晨3時45分，延誤時間長達4小時07分鐘。

航班因天氣原因嚴重延誤超過4小時，乘客竟獲派發過期杯麵。（網上圖片）

乘客滯留機場期間，現場工作人員派發杯麵予乘客充飢。然而，網傳影片顯示，有乘客發現手中的杯麵生產日期為2026年1月6日，保質期至7月3日，即派發時已過期近一個月。乘客隨即當場質問工作人員，引發現場乘客極度不滿。

乘客滯留機場期間，現場工作人員派發杯麵，但卻被發現早已過期。（網上圖片）

有眼尖的乘客發現手中的杯麵生產日期為2026年1月6日，保質期僅至7月3日，意即派發時已過期近一個月。（網上圖片）

烏魯木齊航空發公告致歉 首位舉報乘客獲2000人民幣

10月20日，負責該航班地面服務支援的烏魯木齊航空發布《關於烏魯木齊航空在延誤航班保障中餐食過期問題的處理公告》，公開向乘客承認派發過期杯麵，坦承物資管理與服務保障存在漏洞並向公眾致歉。

負責該航班地面服務支援的烏魯木齊航空發布公告，公開向乘客承認派發過期杯麵，坦承物資管理與服務保障存在漏洞並向公眾致歉。（微博@科技猩球）

公告指出，公司已對食品採購、倉儲保管、出庫核驗、裝機清點及飛行前檢查的全流程展開追溯核查，並已對相關管理及崗位人員依規懲處。同時，公司建立「入庫、出庫、航前（飛行前）」3重2人查驗機制，並落實即將到期的食品的分區隔離與預警措施。

公告指出，航空公司已對食品採購、倉儲保管、出庫核驗、裝機清點及飛行前檢查的全流程展開追溯核查，並已對相關管理及崗位人員依規懲處。（網上圖片）

烏魯木齊航空公司將落實即將到期品的分區隔離與預警措施。（網上圖片）

當日每名乘客已獲派200人民幣

即將到期品的分區隔離與預警措施

此外，事發當日祥鵬航空已先行向受影響旅客發放每人200人民幣（約235港元）補償，而事隔2個半月後，作為地面代理的烏魯木齊航空追加獎勵首位舉報者2,000人民幣（約2,350港元）獎勵，並宣佈建立常態化監督獎勵機制，未來乘客如發現過期食品，經核實後最高可獲2,000人民幣獎勵。祥鵬航空此前則回應指，已即時回收不符合標準的所食品，並無乘客食用。

烏魯木齊航空向當日首位反映問題的乘客派發2,000元人民幣（約2,350港元）獎勵。（網上圖片）