深圳被港人養貴晒？女生批狂加價兼服務態度假　網民激辯北上優劣

許多港人習慣經常北上消費，無非認為在深圳消費「平靚正」。本港卻有女生在Threads表示，「深圳已經被香港人養到貴晒」，指出若以港元計算，「已經有唔少餐廳已經貴過香港，SPA、按摩又加晒價」，她更稱「除咗有啲假到打冷震嘅『服務態度』之外，唔明白點解仲會有香港人返去食嘢」。



許多港人習慣北上消費，無非認為在深圳消費「平靚正」。（資料圖片）

帖文引來許多網民共鳴，認同深圳物價高昂：

「飲茶點心價錢大部份已經貴過香港，𠵱家人民幣仲要貴咗」



「按摩Spa真係貴，而且唔係特別舒服，舟車勞頓上去為乜」



「真係貴，當地人拎住份人工點喺街食呢堆香港人消費嘅餐廳」



「嗰批定價已經離晒地嘅餐廳，擺到明就淨係做香港人生意，又或者直接啲講係呃遊客」



「去深圳真係只食大商場嘅舖頭，一餐其實已經接近香港嘅價錢，街邊嗰啲真係幾平都唔會食」



「有日去皇庭廣場，有間最頂層2人頭療按摩186人民幣（約220港元），去到先話呢個係畀內地人，香港人一般做300幾，當我哋水魚咁」



網民批評「有日去皇庭廣場，有間最頂層2人頭療按摩186人民幣（約220港元），去到先話呢個係畀內地人，香港人一般做300幾，當我哋水魚咁」。（示意圖/資料圖片/吳美松攝）

但亦有網民不認同樓主看法，認為深圳仍有優勢：

「好過香港嗰啲寸到入心入肺嘅服務態度」



「人民幣貴咗係真嘅，但服務好過香港都係真嘅」



「深圳餐廳比香港餐廳優勝嘅地方係餐廳面積大同位多，所以唔會有『用餐時間限時90分鐘』呢類趕客措施，同埋餐廳地方大可以裝修得靚少少，啱晒鍾意打卡嘅人」



另有網民認為「人民幣貴咗係真嘅，但服務好過香港都係真嘅」。（《一路向西》劇照）

更有網民指出，內地仍有許多地方價廉物美：

「平靚正，唔識揾?」



「其他地方平好多，有一次去福建做嘢，3個鐘按身先240人民幣（約280港元），唔使再畀小費，仲要可以坐成個下午，深圳真係貴，如果返深圳按摩，喺香港按其實差唔多，但服務好過香港係真，畢竟人多、地方大」



另有網民道出事實：

「香港生活實在壓力太大，離開香港抖吓氣減吓壓，已成為習慣」



網民指出「深圳餐廳比香港餐廳優勝嘅地方係餐廳面積大同位多」、「唔會有『用餐時間限時90分鐘』呢類趕客措施」。（《春嬌與志明》劇照）

要比較港深兩地物價，除了看餐牌標價，更要考慮當地居民的收入與購買力。根據深圳市統計局今年7月公布的數據，深圳2025年城鎮私營單位就業人員，折合每月工資約8,268人民幣（約9,718港元）；非私營單位平均每月約15,947人民幣（約18,745港元）。香港政府統計處數據顯示，2026年5月至7月，不包括外籍家庭傭工的就業人士每月就業收入中位數為23,000元。

以深圳私營單位平均月薪8,268元人民幣作例子，假設一頓雙人晚餐花費300元，已相當於月薪約3.6%；若以每月工作22日、每日8小時計算，更需要約6.4小時工作收入才能支付。至於香港月入23,000港元的打工仔，假設同樣花費300港元吃飯，則佔月收入約1.3%。

然而，深圳是否真的出現大幅加價潮？官方統計數據呈現另一番景象。根據《2025年深圳市國民經濟和社會發展統計公報》，深圳去年居民消費價格指數（CPI）按年僅上升0.2%。其中食品煙酒上升0.2%、生活用品及服務上升0.6%，交通通信價格更下跌2.4%，醫療保健則上升2.8%。

餐廳空間大小、商場整體環境、服務細緻度及各類休閒設施，亦是消費者考慮的核心因素。（《翻盤下半場》劇照）

另外，整體物價指數涵蓋不同商品及服務，即使全市平均升幅有限，熱門商圈、高檔餐廳及休閒娛樂場所仍可能各自調整定價，令經常光顧相關店舖的港人有較強烈的加價感受，部份店舖的附加收費亦值得留意。



此外，除了價格之外，跨境交通亦是實際消費成本之一，假設北上吃飯只比香港便宜數十元，來回交通費及過關時間可能已抵銷差額；若同日安排按摩、購物及多項活動，情況則有所不同。餐廳空間大小、商場整體環境、服務細緻度及各類休閒設施，亦是消費者考慮的核心因素，即使兩地消費金額接近，但消費者只要認為整體體驗更佳，仍可能願意跨境消費。

（Threads@jasminefa.fa）