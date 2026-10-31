存¥2500變¥2.5萬！銀行多按「0」存戶拒還：離櫃不負責　判決惹議

到銀行存款因職員出錯而獲多存9倍金額，能否當成「天降橫財」據為己有？湖北1名男子到銀行存入2,500人民幣（約2,945港元），櫃位職員一時疏忽多按1個「0」，變成存入25,000人民幣（約29,450港元）。男子離開櫃枱後發現戶口赫然多出22,500人民幣（約26,505港元），不但未有告知銀行，反將款項轉給妻子。



銀行當晚對賬發現差額，調閱閉路電視鎖定涉事存戶，並聯絡男子要求返還多出金額。豈料，男子搬出銀行櫃枱常貼的「現金當面點清，離櫃概不負責」告示作為免還抗辯，銀行遂以不當得利起訴。法院日前裁定該告示屬於無效的單方免責條款，存戶構成不當得利，須全數歸還款項。



湖北1名男子到銀行存入2,500人民幣，櫃位職員一時疏忽多按1個「0」，錄成25,000人民幣。（AI生成圖片）

湖北1名男子到銀行存入2,500人民幣，櫃位職員一時疏忽多按1個「0」，錄成25,000人民幣。（AI生成圖片）

嚴某離開銀行後發現戶口餘額異常暴增，不但未有主動通報銀行，反而第一時間將錢轉賬至妻子戶口。（AI生成圖片）

櫃位出錯多按1個「0」 存戶轉賬予妻拒歸還

據《湖北新聞》報道，湖北荊州松滋市嚴姓男子前往當地銀行櫃位存款，遞交現金2,500人民幣，但櫃位職員操作出錯，在電腦系統內將金額輸入「25000」。嚴某離開銀行後發現戶口餘額異常暴增，不但未有主動通報銀行，反而第一時間將錢轉賬至妻子戶口。當晚銀行進行日終對賬時，發現賬目存在22,500元巨額差額。管理層隨即翻查閉路電視（CCTV），且複查當天的交易紀錄，鎖定為該筆存款入賬出錯，並聯絡嚴某要求退回多存款項。

當晚銀行進行日終對賬時，發現賬目存在22,500人民幣巨額差額。（AI生成圖片）

管理層翻查閉路電視（CCTV）及交易紀錄。（AI生成圖片）

嚴某接獲銀行通知後堅決拒絕還錢。（AI生成圖片）

辯稱「離櫃概不負責」 法院：屬無效霸王條款

嚴某接獲通知後堅決拒絕還錢，辯稱銀行櫃枱貼着「現金當面點清，離櫃概不負責」的告示牌，既然銀行白紙黑字立此規矩，自己離開櫃位後銀行便無權追討，多出的款項應歸其所有。雙方多次交涉無果，銀行遂以「不當得利」為由，入稟湖北松滋市人民法院追討22,500元。

法官明確指出，「現金當面點清，離櫃概不負責」純屬銀行單方面訂立的制式免責聲明，在法律層面上不具任何約束力，不能作為拒絕退還款項的抗辯理由。（AI生成圖片）

法官指「霸王條款」不具約束力

法院審理後指出，嚴某實際僅交付2,500元現金，因銀行出錯而額外獲得22,500元，有關款項缺乏合法依據，卻直接導致銀行蒙受損失，法律上構成「不當得利」。針對爭議核心的告示牌，法官指該類告示純屬銀行單方面訂立的制式免責聲明，即俗稱「霸王條款」，在法律上不具任何約束力，不能作為拒絕退款的抗辯理由。嚴某最終同意退款，雙方簽署調解協議和解。

近年大部分內地銀行陸續主動拆除單方免責告示牌。（AI生成圖片）

網民熱議：若銀行少按1個「0」是否認賬？

案件迅速登上網絡熱搜榜，引發廣泛迴響，不少網民提出反向質疑：「如果是銀行少打1個0，少給存戶錢，銀行會不會以『離櫃概不負責』推卸責任？」對此，銀行業內人士透露，現代銀行設有嚴格的日終結算與稽核機制，每日營業結束後必須進行「結算平賬」及雙重覆核，無論系統多記或少記金額，當日賬目均無法平衡，稽核系統會即時觸發警報，銀行必須翻查交易傳票與賬戶明細紀錄主動修正。

業內人士亦補充，由於爭議頻生，近年大部分內地銀行已陸續主動拆除此類單方免責告示牌。

