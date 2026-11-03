【港鐵／逃票】乘搭港鐵必須支付車資！本港社交平台Threads流傳影片，指港鐵尖沙咀站有至少3對男女乘客以「連體嬰」方式「逃票」。從影片看到，其中2名男乘客「貼背」一前一後闖過出閘機，且動作流暢，猶如2人都有拍卡。



影片震撼網民，形容如「人體蜈蚣」，批評離譜，「咁明目張膽！」、「幾元都要呃」、「玩爛規矩」、「斷正，部機綠色，變了紅色」，又建議要當場找港鐵職員處理。亦有網民認為，港鐵應增加人手巡查防止「逃票」，「尖沙咀站呢啲重災區，一定要企個職員喺度啦」。



港鐵回覆《香港01》表示，留意到相關片段後，已即時跟進並報警處理。



港鐵尖沙咀站有至少3對男女乘客以「連體嬰」方式「逃票」。（Threads@llaaaaceyyan）

「一連遇到三pair連體嬰，頭兩pair影唔切」。有香港女生於Threads發布影片，指在港鐵尖沙咀站目擊有至少3對乘客以「連體嬰」方式「逃票」，大感驚訝。

【影片直擊】港鐵尖沙咀站集體逃票！多名乘客「連體嬰」貼背出閘 動作流暢

從影片看到，港鐵尖沙咀站有兩名揹背包男子，近距離一前一後走到出閘機位置。行在前面的白衣男拍卡後，走在後面的藍衣男即「貼背」緊隨白衣男通過閘機。雖然藍衣男看似有做出拍卡動作，惟閘機顯示「紅色交叉」，意味拍卡無效，或沒有拍正確的卡。

兩名男子一前一後走到出閘機位置，行在前面的白衣男拍卡後，走在後面的藍衣男即「貼背」緊隨白衣男通過閘機。（Threads@llaaaaceyyan）

兩名男子一前一後走到出閘機位置，行在前面的白衣男拍卡後，走在後面的藍衣男即「貼背」緊隨白衣男通過閘機。（Threads@llaaaaceyyan）

兩名男子一前一後走到出閘機位置，行在前面的白衣男拍卡後，走在後面的藍衣男即「貼背」緊隨白衣男通過閘機。（Threads@llaaaaceyyan）

2名男子出閘後，與1名粉紅色衣服女子一同離開。樓主透露，這名粉紅色衣服女子，是其中1對以「連體嬰」方式出閘的乘客。

2名男子出閘後，與1名粉紅色衣服女子一同離開。（Threads@llaaaaceyyan）

網民批離譜：人體蜈蚣？咁明目張膽？

網民看過影片紛紛批評離譜：

「人體蜈蚣？」



「斷正，部機綠色變了紅色」



「咁明目張膽？」



「玩爛規矩」



「一個價錢兩人入閘」



「合體畀少10蚊？ 」



「真係cheap，幾元都要呃」



「咁嘅情況就要喝止佢哋，佢哋一定淆底，跟住佢哋，想辦法找職員」。



亦有網民認為港鐵應加強巡查，以及重用舊款「3棍」閘機，以防止「逃票」：

「講真尖沙咀站呢啲重災區，一定要企個職員喺度啦」



「用返以前啲舊閘口啦，舊閘機三枝棍（三棍式舊閘機）咪幾好」



不過也有網民估計並非「逃票」，「個動作似兩個都有拍，唔係後面個男人唔使拍卡」。

港鐵：已報警

港鐵回覆《香港01》表示，事件於11月1日晚上發生，有乘客懷疑未有繳付正確車資於尖沙咀站出閘，港鐵公司11月1日留意到相關片段後，即時作出跟進並報警處理。

港鐵強調，任何未有正確繳付車資以及其他形式的逃票行為，均屬違反港鐵附例，港鐵可向有關乘客徵收附加費，並會在有需要時提出檢控。港鐵又說，乘客若發現懷疑有逃票的行為，請即時通知車站職員，以便作出適切跟進，而車站職員會多加留意。

尖沙咀站為「逃票」重災區！8月「集體逃票」36人試圖衝閘

事實上，港鐵尖沙咀站過往多次因人流極高而成為「逃票黑點」。今年8月23日晚上，尖沙咀站便曾發生轟動全港的「36人集體衝閘」事件，一名旅行團導遊在閘機前多次拍卡放行數十名團友，其後港鐵報警，警方調查鎖定涉案導遊身份。

尖沙咀站曾發生轟動全港的「36人集體衝閘」事件。（Threads@samilivehk片段截圖）

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港鐵逃票罰款多少？

根據《香港鐵路附例》，乘客逃票可被徵收附加費，金額1,000元。另根據《港鐵附例》第14A條「沒有繳付車費等」，任何人不得在未付或拒付按照附例可徵收的任何車費、附加費或其他款項情況下離開已付車費區域，違者最高罰款5,000元。