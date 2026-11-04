英國冒險家徒步環球28年行足5萬公里　終回到家門與白髮老母團聚

英國冒險家卡爾布殊比（Karl Bushby、卡爾布希比）歷經28年徒步旅程，11月2日終於返回英格蘭東北部赫爾（Hull）老家，完成環遊世界的壯舉。他在母親安琪拉（Angela）家門前與母親激動相擁，結束這場跨越4大洲、30個國家、總計約5萬公里的漫長冒險。



耗費28年完成壯舉

布殊比1998年11月1日從智利蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）出發，當時29歲，原本預計花費約12年完成旅程，沒想到因資金問題、新冠疫情、國際邊境限制及行政程序延誤，行程一路延長至28年。如今57歲的他，終於回到出發前的家。

為了堅持徒步環球，布殊比盡可能不搭乘任何交通工具推進行程。他穿越危險叢林、酷熱沙漠及冰凍苔原，甚至徒步穿越白令海峽冰層，並以游泳方式渡過裏海與英吉利海峽。

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旅途中也曾多次遭遇生死危機。2001年，他避開哥倫比亞武裝衝突，卻因誤闖巴拿馬限制區域遭拘留18天；2006年穿越白令海峽時，曾遭遇北極熊、跌入冰冷海水，甚至險些失去所有裝備，獲救後又因非法進入俄羅斯遭拘留，面臨遣返。

此外，俄羅斯簽證問題讓他多年無法繼續前進。2012年遭拒簽後，他甚至從洛杉磯徒步約5,600公里前往華盛頓俄羅斯大使館抗議，最終才取得必要文件。

布殊比11月2日在赫爾市政廳受到數百名民眾歡迎，隨後推著裝載行李的手推車走完最後一段路，回到母親家中。母親見到他時激動落淚，兩人相擁的畫面令人動容。布殊比表示，這趟旅程並非靠自己完成，而是仰賴全球無數陌生人的善意與協助。

英國冒險家布殊比回到老家與母親激動相擁。（GettyImages）

結束28年冒險後，布殊比也將重新與家人團聚，包括多年未見的兒子，以及首次見面的12歲孫女。至於未來生活，他坦言仍不確定接下來該做什麼，並計畫參與演講及推出回憶錄續篇，相關紀錄片也正在製作中。

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