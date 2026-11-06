最慘六合彩│港女買中頭獎6個號碼 卻1原因無法領頭獎：點解咁對我

【六合彩／頭獎／彩金／萬聖節金多寶】2026年11月5日攪珠的1.08億元六合彩，頭獎彩金2.5注中，每注高達逾4,200萬元，但頭獎中獎機率只有約1400萬分之一，往往擦身而過。上期攪珠的8,000元萬聖節金多寶六合彩，就有香港女生於社交平台Threads發圖發文，表示她於同1張彩票內買中該期六合彩6個號碼，但因數字是分開兩注，最終未能中頭獎，只獲得兩注共80元彩金，大感無奈，「點解個天要咁對我」，引起網民熱議。



26/117期六合彩攪出號碼及派彩

2026年第117期六合彩攪珠結果11月5日出爐，攪出號碼是11號、20號、28號、29號、42號、47號，特別號碼46號。頭獎2.5注中，每注派42,964,760元；2獎6.5注中，每注派1,383,700元；三獎407注中，每注派58,920元。

2026年第117期六合彩攪珠結果。

萬聖節金多寶六合彩吸引不少人一試運氣。（資料圖片）

26/116期六合彩攪出號碼及派彩

2026年第116期六合彩攪珠結果10月31日出爐，攪出號碼是10號、11號、19號、27號、37號、43號，特別號碼8號。頭獎無人中；2獎9.5注中，每注派716,830元；三獎317注中，每注派57,280元。

2026年第116期六合彩攪珠結果。（馬會網頁）

港女選中6個號碼 因1事沒有中頭獎：點解個天要咁對我？

六合彩攪珠結果出爐，有人歡喜有人愁。該香港女生於Threads發圖發文，顯示她選中萬聖節金多寶六合彩頭獎6個號碼，但因為6個號碼是「分開兩注」，因此沒有中頭獎，感到無奈，「點解個天要咁對我？同頭獎擦身而過，這麼近，那麼遠」。

同1張彩票上的確有齊26/116期六合彩頭獎6個號碼，但因為6個號碼分布於兩注不同號碼上，故沒有中頭獎。（vaneeispigian）

26/116期六合彩攪出號碼及派彩

而2026年第116期六合彩攪珠結果，攪出號碼是10號、11號、19號、27號、37號、43號，特別號碼8號。從樓主上載圖片見到，她到馬會購買了4注實體彩票共40元，同1張彩票上的確有齊26/116期六合彩頭獎6個號碼，但因為6個號碼分布於兩注不同號碼上，故沒有中頭獎。

2注六合彩各中3個號碼 只獲80元彩金

不過，由於這兩注各買中了3個號碼，中了2組六合彩七獎（1注40元彩金），最終共獲得80元彩金。

樓主感到無奈，「點解個天要咁對我？同頭獎擦身而過，這麼近，那麼遠」。（vaneeispigian）

網民：已算運氣好

事件引來網民熱議，認為樓主能中2注7獎已算「運氣好」，鼓勵下次再接再厲：

「勁，但電腦飛，運氣好好」



「有錢收好過total loss」



「好彩有80蚊（2x七獎$40）」



「下期1億，再接再厲」



六合彩頭獎的中獎機率為1,398萬分之一。（資料圖片）

為何「擦身而過」的機率比想像中高？ 根據香港賽馬會的六合彩規則，每一注單式注項均為獨立的計算單位。從49個號碼中選出6個號碼的組合，頭獎的中獎機率為1,398萬分之一。在同一張實體彩票上購買多注電腦飛時，電腦會進行完全獨立的隨機派號機制。根據數學概率原理，在兩注各自獨立的號碼中，各命中3個得獎號碼的機率，遠比單注的機率高。另外，由於六合彩派彩只會根據「每一單式注項」獨立計算，不能將不同注項的號碼合併計算，因此，樓主雖然在同一張實體彩票上集齊了6個得獎號碼，但實質上僅屬於贏得兩組獨立的七獎。

六合彩投注攻略｜六合彩攪出最多次數號碼

六合彩投注攻略｜複式8個字幾多錢？

六合彩投注攻略｜10大幸運投注站