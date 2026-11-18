【黃仁勳出軌】人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）被指與1名懷疑是中國間諜的女商人黃樂（又名Le Huang和Alice Huang）關係密切後，彭博及Axios等網站11月8日披露黃仁勳向英偉達員工的內部電郵，他在信中承認出軌，並向妻子、家人及員工致歉。至11月12日，英偉達宣布黃仁勳即日辭去行政總裁（CEO）、總裁（President）及董事會成員職務。英國媒體11月15日報道指出，黃仁勳正在考慮重返英偉達擔任行政總裁，其矽谷盟友正向公司董事會施壓，要求恢復其職務。不過彭博最新報道，英偉達董事會主席明言，當初董事會「一致接受了他的辭呈，也不打算讓Jensen重新擔任CEO」，英偉達另主動對華停售授權產品。



黃仁勳連環出軌事件引起國際社會關注，除了女商人黃樂以外，《紐約時報》指黃仁勳與英偉達醫療保健副總裁金百利（Kimberly Powell）亦有婚外情，而11月12日，路透社再爆黃仁勳與另一名英偉達員工有親密關係，但目前未有披露其身份與姓名。



到底黃仁勳外遇對象黃樂及金百利（Kimberly Powell）是誰？有什麼背景？以下整合黃仁勳出軌風波懶人包，並持續更新最新重點。



黃仁勳的出軌對象黃樂被指是中國間諜，中國外交部發言人郭嘉昆抨擊美方所謂「中國女間諜」指控是「純屬捕風捉影、污衊抹黑」。（網上圖片）

黃仁勳出軌風波懶人包：內部信認錯、中國間諜疑雲到美國會調查核心重點(持續更新)

「Stand with Jensen」網站有逾13萬人聯署支持黃仁勳回歸英偉達。（Stand with Jensen網站截圖）

「Stand with Jensen」網站顯示有逾6,600名現職員工支持，佔總員工人數約16%。（Stand with Jensen網站截圖）

最新重點：英偉達董事會堅拒黃仁勳回歸 主動對華停售授權產品

15）彭博報道，在業績公布後電話會上，英偉達否認了黃仁勳回歸揣測。董事會主席說，當初董事會「一致接受了他的辭呈，也不打算讓Jensen重新擔任CEO」。

14）英偉達宣布不再向中國出口獲得授權的Hopper數據中心產品。儘管該公司此前根據美國出口法規獲准提供這些組件，但國會議員提出強烈反對。

13）英國《金融時報》引述多名了解相關情況的人士表示，儘管英偉達董事會正在展開獨立調查，黃仁勳仍與親信討論重返公司的可能性。一名黃仁勳盟友透露，他們正在組建一個由矽谷企業高管組成的「作戰室」，游說推動黃仁勳復職，並計劃爭取白宮方面的支持。該名人士表示：「在科技行業，除了那些前沿研究實驗室之外，所有有影響力的人都喜歡黃仁勳。」他還說，黃仁勳本人也支持這項行動。



但報道指出，推動黃仁勳復職的行動可能遭到華府關鍵政策制定者的反對。即使是黃仁勳的盟友，也不確定應如何修復其聲譽。一名參與推動黃仁勳復職的人士承認，與下屬發生不正當關係或婚外情，本已構成足以被解僱行為。而美國財長貝森特11月15日呼籲，英偉達應對領導層進行大幅調整，「這讓我認為，董事會在尋找新領導人時，必須放眼公司以外。他們需要進行一次重大變革」。貝森特表示，他希望查明英偉達是否明知存在問題，卻對大量設於新加坡的空殼公司視而不見，而這些公司被用於將晶片轉售至中國。他又稱：「我想深入了解英偉達的企業文化，以及他們是否在刻意推動這些看似違規的銷售，以拉抬業績和盈利。我認為，董事會和外部法律顧問需要在未來10天內給出答案。」



12）黃仁勳辭任英偉達CEO後，美國科技巨頭，包括馬斯克（Elon Musk）等都紛紛開聲力挺，馬斯克更警告英偉達許多供應鏈交易是由黃仁勳談定，甚至只有口頭承諾而無合約，如他離開，部分關鍵交易恐告吹。有人成立「Stand with Jensen」網站，聯署要求黃仁勳重掌英偉達，截至香港時間11月15日中午12時，已有逾13萬人聯署，名單上還出現疑似婚外情對象黃樂的姓名，但真實身分未獲證實，亦有推測是惡搞居多，但網站顯示有逾6,600名現職員工支持，佔總員工人數約16%。



張黃仁勳與婚外情女主角黃樂於2024年在台北國際電腦展上，親有搭肩攬腰的的照片。（Reuters）

黃仁勳外遇對象黃樂是誰？橫跨央視、投行到新加坡AI企業的神秘背景

被指是黃仁勳出軌對象的黃樂（Alice Huang），任職於新加坡資料中心業者「Megaspeed」（英偉達AI晶片客戶）並擔任高層，之前職業生涯橫跨媒體與金融產業，包含央視記者與匯豐、中信證券、上海和熙等金融公司高層。目前，黃樂被美國情報機關懷疑為中國國家安全部招募的間諜，藉與黃仁勳親密接觸取得敏感商業資訊。

針對事件，中國外交部發言人郭嘉昆於11月9日在例行記者會上正式回應，抨擊美方所謂「中國女間諜」指控是「純屬捕風捉影、污衊抹黑」。

黃仁勳被指與懷疑是中國間諜的女商人黃樂關係密切後，他向英偉達員工的內部電郵，他在信中承認出軌，並向妻子、家人及員工致歉。

第二名婚外情對象金百利Kimberly Powell是誰？60名直屬下屬之一

黃仁勳第二宗婚外情對象名叫金百利（Kimberly Powell），現年48歲，過去曾就讀波士頓東北大學（Northeastern University），曾於2005年至2006年間在美國波士頓大學修讀專案管理研究生證書課程，畢業後翌年到美國麻省理工學院（MIT）斯隆管理學院修讀高階主管教育課程，學習產品設計、開發與管理。

金百利於2008年以業務發展人員身分加入英偉達，專責高等教育與醫療市場；2016年晉升人工智能業務發展高級總監，翌年出任醫療保健副總裁至今，負責把晶片技術應用於醫學影像等領域，不時代表公司出席世界各地科技會議及發表演說，是黃仁勳約60名直屬下屬之一。

英偉達醫療保健副總裁金百利是黃仁勳60名直屬下屬之一。（Nvidia官網圖片）

黃仁勳出軌風波懶人包：

被爆有第三名出軌對象 亦是英偉達員工

11）路透社於11月12日引述消息人士報道稱，黃仁勳與另一名英偉達員工亦存親密關係，但未有披露她的身份與姓名。



黃仁勳於11月12日辭任英偉達（Nvidia）CEO一職。（Reuters）

黃仁勳辭任英偉達CEO

10）英偉達於香港時間11月12日晚上宣布，黃仁勳（Jensen Huang）即日辭去行政總裁（CEO）、總裁（President）及董事會成員職務，由財務總監（CFO）克雷斯（Colette Kress）擔任臨時行政總裁，董事會並啟動正式繼任人遴選工作。



《紐約時報》爆料英偉達有另一段婚外情

9）黃仁勳再爆婚外情：《紐約時報》於11月11日報道，據5名曾在英偉達公司工作的人士透露，黃仁勳和另1名向他匯報工作的管理人員存在婚外情，該名女子是英偉達醫療保健業務副總裁金百利（Kimberly Powell）。

黃仁勳被指與英偉達醫療保健業務副總裁金百利（Kimberly Powell）有婚外情。（Ｘ@kpowgerade圖片）

8）美國股東已正式向加州聯邦法院提起「證券集體訴訟」（Securities Class Action）：包括路透社及《政治報》等傳媒報道，加州聖荷西（San Jose）聯邦法院的一份集體訴訟起訴書指，被告黃仁勳及英偉達涉嫌在與黃樂（Alice Huang）的私人關係及業務往來上誤導股東。報道稱，黃樂為新加坡Megaspeed International公司前高級主管，與黃仁勳並無親屬關係，股東們同時亦控告黃仁勳隱瞞事件，引發國家安全方面的擔憂，從而對英偉達的聲譽及業務前景構成威脅。



人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認出軌。（Reuters）

股東的代表律師指，由於英偉達和黃仁勳的不當行為及疏漏，加上公司證券市值下跌，原告及其他集體訴訟成員遭受重大損失。不過原告在訴狀中提出未定金額的損害賠償。

7）接班體系斷層憂慮：雖然董事會重申黃仁勳留任並信任其領導，但耶魯大學管理學院等多位企業治理專家公開指出，英偉達長期依賴黃仁勳個人領袖魅力，公司內部缺乏明確的「第二把手」繼任者，一旦國會調查或司法部訴訟令黃仁勳退居二線，公司恐面臨管治真空。



大眾看到黃仁勳長年穿着黑色皮褸（皮夾克），其實是因為他容易皮膚敏感，所穿的衣服都是妻子Lori（洛麗）一手包辦，親自挑選購買。（「X@OregonState」）

分析指分析指接班梯隊現斷層 黃仁勳辭任恐陷管治真空

6）股價重挫：英偉達（NVDA）股價於11月9日重挫逾 4%，單日市值蒸發約1,900億美元（折合逾 1.48 萬億港元）。



5）家人行程受阻與後續效應：受此事件影響，黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang，英偉達機械人產品行銷總監）取消原訂於11月8日展開的韓國訪問行程。儘管英偉達聲明公司營運不會因此放慢腳步，但此事正逢美中科技角力敏感期，市場與華府正密切關注後續調查結果對英偉達營運及股價的影響。



4）美國國會介入要求閉門說明：此桃色風波已升級為美國國安議題。美國眾議院涉及情報與外交事務的三大委員會已聯名發函，要求黃仁勳於11月18日赴國會出席閉門簡報，說明英偉達的防諜機制以及他與黃樂的互動情形。



英偉達董事會啟動獨立調查

3）英偉達董事會啟動獨立調查：事件引發國安疑慮後，英偉達董事會隨即發布聲明，宣布成立由獨立董事組成的委員會，並在外部法律顧問協助下展開調查。董事會強調，目前沒有證據顯示國家安全或公司機密遭到外洩，黃仁勳將繼續擔任執行長，全力配合調查。



2）女方涉嫌中國間諜與晶片走私：黃樂曾任職的Megaspeed公司先前因涉嫌將英偉達先進晶片走私至中國而遭到美國當局調查。美國情報部門懷疑，黃樂接近黃仁勳的目的是為了獲取情報，並企圖游說他推動美國政府放寬對中國的晶片出口限制。



美國情報部門早在數月前就已掌握黃仁勳與黃樂（Alice Huang）存在親密往來的跡證。（網上圖片）

根據《金融時報》（Financial Times）與《紐約時報》（The New York Times）先前引述的美方機密情報備忘錄，美國情報部門早在數月前就已掌握黃仁勳與黃樂（Alice Huang）存在親密往來的跡證。

回溯兩人同框歷史，早在2024年6月初台北國際電腦展期間，黃仁勳便曾現身台北一間景觀酒吧與黃樂及科技業高層飲酒合照；2025年5月雙方亦再度於台北高檔餐廳聚餐同框。美方官員研判，黃樂疑似被中國國家安全部（MSS）吸收為線人，意圖藉由親近這名全球AI晶片巨擘掌門人，探詢美方先進半導體出口禁令底線，並推動游說放寬晶片限制政策。



黃仁勳（左）出軌對象黃樂（右）被指控懷疑是中國間諜。（網上圖片）

2人在黃仁勳愛店「三六食府」共同用餐，期間雙方疑似摟腰拍照，拍攝完後黃樂靠近黃仁勳臉頰並親吻一下。

1）內部信件承認出軌與道歉：黃仁勳於2026年11月8日向英偉達（NVIDIA）全體員工發出內部信，正式承認婚外情。他在信中向結婚40多年的妻子Lori及家人道歉，表示「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。我所做的事情沒有任何藉口，我對此深感抱歉」，並承諾對此負起全部責任。



黃仁勳於2026年11月8日向英偉達（NVIDIA）全體員工發出內部信，正式承認婚外情。（Reuters）

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