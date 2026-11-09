為聖誕結婚　男子極限一腳踏6船　記錯話題搞混餐廳慘遭全數淘汰

聖誕節即將到來，街頭濃厚的節慶氛圍常讓單身族群備感焦慮，甚至引發一場急躁的「脫單大作戰」。日本一名37歲男子為了確保能在聖誕節前找到女友並結婚，不僅狂發200份相親申請，更在短短一個月內與6名女性同時展開交往。然而，這場試圖靠「數量取勝」的極限約會，最終卻以「被6名對象全數淘汰」的慘烈結果收場，引發熱烈討論。



據日媒《日刊SPA》報導，這名化名健太的37歲公司職員，在加入婚友社之前已經使用交友軟體一年半。眼看11月聖誕燈飾紛紛亮起，渴望婚姻的他立下大膽目標：「今年12月前一定要結婚！」為了確保萬無一失，他一口氣送出多達200個相親名額申請，企圖以鋪天蓋地的約會網，徹底終結單身生活。

示意圖（Unsplash@Emma Lau）

在極度渴望脫單的衝勁下，健太的周末時間被密密麻麻的行程填滿。他不僅在一個月內安排了10多場見面，更創下同時與6位女性保持交往關係的驚人紀錄。每天光是忙著回覆不同女生的LINE訊息就讓他手忙腳亂，看似桃花朵朵開的情境，私底下卻早已暗藏危機。

然而，這種「極限時間管理」很快就露出馬腳。健太經常在對話中犯下致命大忌，例如記錯聊過的話題，被女方質疑「我們之前不是講過嗎？」甚至犯下將A女帶去與B女去過的餐廳等離譜失誤。最終，這6段感情在短時間內全數以分手告終，女方們不約而同地給出傷人回應：「我覺得自己好像不太適合你。」

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對此，婚姻顧問山本沙織分析指出，健太陷入了心理學上的「隧道效應」。當人們極度焦慮時間或資源不足時，會過度執著於眼前的匱乏感，進而忽視其他重要細節。健太滿腦子都是趕不上聖誕節的恐慌，試圖靠增加對象數量來尋求安全感，卻忽視了每位女性的個性和價值觀，而女性對這種「未被真心了解」的感受其實極為敏銳。

顧問隨後給出心理學建言，指導健太將重點放在自己的行為上，並提出三大轉變策略：首先是將目標放在「如何用心對待每次約會」而非結果；其次是每次見面後反思並講出對方3個優點；最後則是意識到行程過滿其實只是急躁表現。透過寫郵件記錄感受與調整心態，健太的表情逐漸變得柔和，談話也更聚焦對方，最終順利與一位相處舒適的女性走入穩定關係。

專家強調，聖誕節並非戀愛的終點線，急躁雖然證明了想結婚的真誠，但若把這份熱情錯放在「追求數量」而非「眼前的對象」，只會適得其反。只要能擺脫盲目的焦慮感，將注意力放回真誠相處上，尋找伴侶的過程就能擺脫屢試屢敗的困境，步入真正的幸福。

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