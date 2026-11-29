華人來美國旅遊，竟然差點因為走錯門惹出人命！近日，一名華人遊客在社交平台分享了一段驚險經歷：剛到美國不久，因為找錯民宿，竟然遭到當地屋主激烈威脅，對方甚至揚言要開槍，最終驚動多輛警車趕到現場。



事情發生在華盛頓特區附近。據當事人介紹，自己赴美前通過Booking預訂了民宿。沒想到，麻煩就出在找房子上。

華人來美國旅遊走錯門遭房主威脅。（Unsplash@Sieuwert Otterloo）

由於人生地不熟，加上民宿入口不太好辨認，他按照訂單上的地址尋找，卻誤走到了附近另一戶住宅門前。他以為找到了民宿，便上前嘗試開門，結果發現門打不開。就在這時，屋內突然出來一名中年男子。

看到陌生人站在自家門口，還試圖開門，屋主頓時警覺起來，情緒十分激動。

華人遊客趕緊解釋，自己剛來美國，只是找錯了民宿，並沒有惡意，期間也給對方出示了自己要去的地址和確認信。但對方根本不聽，直接選擇報警，還不讓華人有任何動作。

當事人覺得自己沒有做錯什麼，既然對方要報警，那就等警察來了再解釋。

沒想到，雙方的矛盾在等待警察時進一步升級。據當事人描述，屋主情緒非常激動，一直罵罵咧咧，還威脅，如果他繼續亂動，就要開槍！

讓他緊張的是，他發現男子的一隻手始終放在身後，為了避免對方過激，只能儘量保持冷靜，雙方就這樣在住宅門口僵持了大約5至10分鐘。

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警方隨後趕來多輛警車，陣仗相當大。了解情況後，查看了他的Booking訂單，並核對雙方身份。最終確認，這名遊客確實預訂了附近的民宿，只不過找錯了房子。而真正的民宿其實就在旁邊不遠處，外觀也和現在的房子很類似。

誤會澄清後，警察主動提出開車在前面帶路，讓遊客跟着警車前往民宿。一場險些失控的衝突，終於平安收場。

不過，事後回想起來，他依然心有餘悸：

如果當時屋主真的掏槍，或者雙方發生肢體衝突，後果恐怕不堪設想。

這段經歷曝光後，評論區很快吵翻了。

有人認為屋主反應過激，走錯門而已，解釋清楚不就行了，何必動不動威脅開槍？但也有不少在美華人認為，遊客本身也缺乏安全意識。

當事人將事情分享到網上後引發網民熱議：

事實上，美國確實發生過多起因為走錯門而遭到槍擊的悲劇。

2023年8月，南卡羅來納大學20歲學生Nicholas Donofrio，凌晨2點左右誤把附近另一戶住宅當成自己的住處。他不僅反覆敲門、擰門把手，還踢打房門，最終打碎門上的玻璃，並伸手試圖從裏面開門。屋主隨即開槍，將其當場擊斃。

2023年，密蘇里州一名16歲少年因為按錯門鈴，遭到84歲屋主開槍射擊，頭部和手臂中彈，所幸最終倖存。

同年，紐約州一名20歲女子與朋友開車尋找聚會地點，誤入一戶人家的私人車道。就在車輛準備離開時，屋主突然開槍，導致女子不幸身亡。

2023年4月，一對年輕情侶在佛羅里達州為Instacart配送雜貨時，因為找錯地址，誤將汽車開進一戶私人住宅。雙方發生衝突後，屋主朝他們的汽車開槍，至少兩顆子彈擊中車輛。

不少網友都感嘆這次這位華人是命大了。

事實上，這件事也反映出中美之間一個很大的觀念差異。在不少中國人看來，走錯門、找錯房子，解釋清楚就行了，何至於鬧到要開槍的地步？

但在美國，私人住宅被視為不容隨意侵犯的空間。尤其是在獨棟住宅區，一個陌生人突然出現在門前，甚至嘗試打開房門，足以讓屋主高度警惕。

對於遊客來說，可能只是找錯了民宿；但對於屋主來說，看到的卻可能是一個試圖進入自己住宅的陌生人。

美國法律中的「城堡原則」，也體現了對住宅防衛權的重視。在特定情況下，屋主面對非法強行入侵，可以使用致命武力。

當然，這並不意味着走錯門就該被槍擊。

不過也給大家提個醒，在美國這樣一個私人持槍普遍的國家，入住民宿時最好提前確認地址、門牌和入口。一旦發現走錯門，應立即停止嘗試開門，儘可能安全地離開，避免與屋主發生爭執。

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