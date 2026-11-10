2少年玩飛天鞦韆半空打鬧互扯　鋼鏈失衡亂撞害慘3無辜遊客｜有片

美國喬治亞州日前發生一起驚悚的遊樂場意外。兩名13歲青少年在搭乘飛天鞦韆（高空輻射椅、Swing ride）時，因在半空中爆發拉扯打鬧，導致設施重心失衡失控、懸掛鋼鏈猛烈碰撞，造成現場包含兒童在內共3名遊客受傷。警方隨後趕赴現場並依法將這兩名肇事少年移送法辦。



少年高空爭執打鬧 輻射椅失衡鋼鏈互撞

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事故發生於哥倫比亞縣的秋季嘉年華會場（Columbia County Fall Fair）。兩名13歲少年在乘坐高空輻射椅時，無視安全規定在半空中發生爭執並強行緊抓拉扯對方，導致設施在運轉中瞬間失去平衡。隨著速度加快，數個懸掛座椅與鋼鏈在空中失控擺盪並猛烈碰撞，現場瞬間尖叫聲四起，情況相當危急。

+ 5

家長英勇衝控制台 手動停機避免慘劇

當時孩子也在設施上的目擊者柯莉斯汀·莫菲（Kristen Murphy）回憶道，看到險境發生時心中只有一個念頭：「這設施必須立刻停下來！我的孩子在上面，我必須馬上救他們。」

莫菲表示，她的丈夫隨即奮不顧身衝向控制台切斷電源，其他在場家長也紛紛加入救援，齊力將運作中的設施強行停下。莫菲痛心地說：

直到我們成功讓設施停止、我抱到孩子那一刻，才發現現場有人受了相當嚴重的傷。

警方介入移送法辦 違規少年恐面臨刑事起訴

哥倫比亞縣警長辦公室證實，意外造成一名女性遊客因座椅嚴重碰撞受傷，隨後由救護車緊急送往醫院救治；另有兩名兒童受輕傷，已在現場進行包紮處置。

警方指出，這兩名肇事少年在設施啟動前就曾受到工作人員警告，禁止在空中互相拉扯，但兩人仍執意違規。執法人員在現場對兩名少年進行指控與立案登記後，才允許由家長帶離。目前警方尚未公開兩名少年具體面臨的控罪名稱。

延伸閱讀：首搭遊輪變噩夢 28歲女玩鞦韆「下體重創腫如西柚」 驚悚畫面曝

+ 4

延伸閱讀：

川普首度鬆口願管AI！罕見願聯手民主黨 但「不能輸中國」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】