在Costco購物，如果收銀員不小心漏掃了一件價值82塊錢的商品，你會主動返回補錢，還是認為既然不是自己的錯誤，就沒有必要再折騰？



近日，一名在澳洲的華人女子在社交平台分享了自己和男友的一次購物經歷。沒想到，一盒沒有被收銀員掃描的牛肉，竟然讓兩人產生了分歧。男友堅持返回收銀台補錢，女友卻認為沒有必要，甚至覺得男友有些過於「聖母心氾濫」。

男友執意要回收銀台補上牛肉的錢。（Unsplash@JEaLiFe Pictures）

這件看似不起眼的小事，迅速引發網民熱議。

根據這名華人女子的描述，事情發生在她和男友前往Costco購物期間。兩人正常選購商品，並在收銀台完成結帳。準備離開時，女子習慣性地檢查購物收據，卻意外發現，帳單上似乎少了一件商品。

仔細核對後，她發現，收銀員漏掃了一盒價值82.49澳元（約442港元）的牛肉。

女子強調，她非常確定，當時已經將這盒牛肉拿到收銀台上，交給工作人員掃描，而不是將其留在購物車內等待店員操作。

顯然，商品沒有出現在帳單上，完全是收銀員的工作疏忽，並非他們故意隱瞞。此時，兩人已經完成結帳，正在排隊等待Costco工作人員檢查購物收據。

女子將情況告訴男友後，男友幾乎沒有猶豫，立即表示要返回收銀台，把漏付的錢補上。

然而，女子對此卻有不同看法。

她認為，自己已經將牛肉交給收銀員，是店員沒有掃描，責任並不在顧客。既然已經結完帳，為什麼還要特意返回補錢？不過，她並沒有當場與男友爭執，而是將會員卡交給他，讓他回去補交了這筆費用。

牛肉（Unsplash@0xk）

雖然最後補上了錢，但女子心裏始終覺得沒有必要。

她在帖文中透露，自己後來將這件事告訴身邊朋友，朋友們也表示不太理解男友的行為。女子還形容，男友在現實生活中比較容易心軟，有時候甚至顯得有些「聖母心氾濫」。她特別強調，男友並非出身富裕家庭，經濟能力也不是特別突出。

在她看來，既然這次漏掃不是顧客造成的，而且已經正常完成結帳，完全沒有必要再主動補交。

但男友顯然不這麼認為。面對女友的疑問，男友表示：「天下沒有免費的午餐。」在他看來，不管是誰造成的失誤，既然發現商品沒有付款，就應該把錢補上。

女子最終沒有繼續爭論，卻仍然無法理解男友的堅持，於是將這段經歷發到網上，詢問網民遇到類似情況會如何選擇。

華人女子將故事分享到網上 引得眾多網友熱議：

沒想到，評論區很快出現了大量不同聲音。

不少網民支持男友的做法，認為他誠實、正直，有自己的原則。一名網民直言：「他值得更好的。」另一名網民表示：「你男友誠實正直，這才是最珍貴的免費的東西，往往是最貴的。」也有人認為，這根本不是收銀員有沒有犯錯的問題。「發現了肯定會補呀，除非很小數額我才會覺得無所謂。」還有網民言辭更加直接：

如果你倆最後沒補，那是偷，是盜竊，和圓滑一點關係都沒有。

不過，也有網民提出不同觀點，認為收銀員沒有掃描，屬於商家的工作失誤，顧客已經履行了正常結帳程序，不應該為店員的疏忽承擔額外責任。

有人舉例說，如果使用自助結帳，顧客故意不掃描商品，顯然屬於另一回事，但如果是在人工收銀台，商品已經交給店員，最終卻沒有出現在帳單上，責任劃分就沒有那麼簡單。

面對大量網民的質疑，原帖作者隨後在評論區補充了更多細節。她表示，自己真正感到不舒服的，並不是最後補交了這筆錢，而是男友沒有等她反應過來，就直接作出了決定。

女子還透露，事情發生後，她曾半開玩笑地對男友說：「你正義，舒服了，那你把這份錢出了吧。」

沒想到，男友卻回答：

憑什麼？我又不吃。

這句話讓女子更加不舒服。

她表示，自己並不是絕對不願意付款，如果給她一點時間考慮，她最終可能也會選擇補錢。但是男友當時沒有與她商量，就決定返回收銀台，而最終支付這筆錢的仍然是她。

女子的補充，讓部分網民開始重新審視男友的行為。

對於這件事，你怎麼看？如果是你，在Costco結帳後發現收銀員漏掃了一盒82澳元的牛肉，你會主動回去補錢嗎？你認為男友堅持補錢是誠實守信，還是過於較真？

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