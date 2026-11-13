微軟死機│Microsoft 365、Outlook故障　為何等大半天仍未修好？

美東時間11月12日下午約1時、本港時間13日凌晨約2時，微軟（Microsoft）旗下的電郵服務Outlook發生大規模系統故障，全球數以萬計至數百萬名用戶及企業受影響，用戶無法正常收發郵件，截至香港13日晚上11時，微軟狀態頁仍把企業版與消費者產品列為「服務降級」，微軟死機前後超過20小時。賣AI、掌管全球第二大雲端基建的公司（僅次於亞馬遜AWS），自家電郵要逐區救回來，到底發生了甚麼事？還有甚麼未能解決？本文一一話你知！

截至香港13日晚上11時，微軟狀態頁仍把企業版與消費者產品列為「服務降級」

官方狀態頁為何仍寫「服務降級」？

這次微軟故障，除了Outlook網頁、桌面、手機版之外，倚賴電郵資料的Teams行事曆、Copilot、Defender與Purview全部受累。



美東時間11月13日早上8時，即香港時間晚上9時，官方更新指北美有較廣泛改善、歐洲大部分地區持續改善、亞太出現復甦訊號，但仍有間歇存取問題或延遲收信；官方X帳號8時32分發出內容相近的帖文。美聯社引述較後一則更新，指微軟正處理「剩餘受影響環境」，並把清理積壓電郵列為優先。路透社形容這是微軟歷來最長的事故之一。

2026年11月12日，微軟公司報告稱，系統出現大規模故障，導致用戶無法使用Outlook、Teams和其他微軟服務。（Getty）

微軟指任何地區的Microsoft 365系統皆可能受影響：

為何重啟都無用？

微軟初時說多地基建負載偏高，之後改口：並非流量突然增加，而是一批伺服器意外離線，餘下機器要承接全部工作，連負責建立安全連線的核心進程也被壓垮。The National逐字引述官方調查，指故障檢查「可能源自一個負責處理伺服器健康的特定元件」。



據英國權威科技媒體《The Register》與CIO深入追查微軟內部事故報告，包括代號EX1550543與MO1550821，微軟最初將問題描述為「伺服器負載偏高」，但隨後修正說法，證實核心起因是受影響伺服器上負責建立安全連線（Secure Connections）的核心進程資源耗盡。此故障導致大量伺服器無法通過系統自動化「健康檢查」（Health Checks），隨即被集體剔除出可用服務集區，在剩餘伺服器必須承擔全量請求的情況下，雲端架構爆發了典型的「級聯失效（Cascading Failure）」。工程團隊雖然嘗試重啟部分伺服器，但每當流量重新注入，前端路由的請求浪湧便立即再次將剛甦醒的機器擊潰，形成難以遏止的死循環。

美東時間11月12日下午約1時、本港時間13日凌晨約2時，微軟（Microsoft）旗下的電郵服務Outlook發生大規模系統故障。（Getty Images）

微軟幾時才能修復？

微軟至今沒有全面復原時間表，官方只說「邁向全面緩解」，事後報告要完全緩解後才公布，唯一帶時間刻度的官方數字，是電郵逾時窗口延長至48小時。那是保護積壓郵件的緩衝，不是復原承諾。有四個可核對的訊號：狀態頁由「服務降級」轉回正常；官方更新不再提間歇存取與延遲投遞，剩餘基建完成緩解；積壓電郵消化完畢，48小時窗口撤銷；事後報告公布。四項齊備，才稱得上修復。



微軟（Microsoft）暫未宣布何時能全面恢復服務。（Reuters）

微軟用戶現在可以做甚麼？提防聲稱「幫你還原郵箱」的釣魚訊息

不要重裝Office、刪除Outlook設定檔、改密碼或轉DNS，對雲端故障毫無幫助，甚至會清空本機郵件快取（OST快取檔案），令離線郵件亦無法讀取。急事用電話、短訊，別把Teams當獨立後備，它的行事曆與會議邀請同樣倚賴Exchange。管理員查狀態頁的EX1550543、MO1550821，提防聲稱「幫你還原郵箱」的釣魚訊息；復原後先檢查寄件匣，不要重複寄出。