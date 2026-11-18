巴西伯南布哥州巴雷羅斯市（Barreiros）日前爆發1宗政界與醫界的嚴重衝突。當地市長於晚間突擊巡查市立醫院，其間見到急症室大排長龍，但卻發現有男女醫生躲在反鎖的醫生休息室內，隨即拍片怒斥2人在「睡覺及親熱」。事件觸發當地醫療組織強烈不滿，批評市長「網絡公審」醫護；市長最終在輿論及醫學團體壓力下，親赴醫生工會公開向涉事醫生及醫界致歉。



當地市長晚間突擊巡查市立醫院，不滿急症室大排長龍，竟拍打1間反鎖的醫生休息室房門，當發現1男1女當值醫生在內後，隨即拍片怒斥2人「睡覺及親熱」。（網上影片截圖）

急症室排長龍 市長巡查斥當值醫生「睡覺及親熱」

據巴西媒體《G1》報道，巴雷羅斯市長佩德雷拉（Carlinhos da Pedreira）因屢獲市民投訴，指阿爾布克爾克醫院（Hospital Municipal Jailton Messias de Souza Albuquerque）的急症室輪候時間過長，遂於11月4日晚上親自前往醫院進行突擊巡查。

佩德雷拉抵達醫院後，發現急症室擠滿候診病人，但根據當晚更表，原定安排3名醫生當值，現場卻僅有1人應診。佩德雷拉隨即在院內視察時，發現有1間休息室從內部反鎖，他隨即拍門查問，其後房內有1男1女醫生應門，當時2人衣著整齊。佩德雷拉當場大發雷霆，怒斥：

你們的所作所為簡直荒謬！我的急症室擠滿了人，你們卻在這裡睡覺、親熱！你們簡直是無賴！ Carlinhos da Pedreira

現場相關影片其後被上傳至社交平台，引發網民熱議。

佩德雷拉當場大發雷霆，怒斥：「你們的所作所為簡直荒謬！我的急症室擠滿了人，你們卻在這裡睡覺、親熱！你們簡直是無賴！」（網上影片截圖）

醫學委員會批市長「網絡公審」

伯南布哥州醫生工會（Simepe）為涉事醫生發聲明澄清，指出2人當時剛完成長達12小時的連續當值，僅在法定休息時段於房內小休片刻。伯南布哥州醫學委員會（Cremepe）亦於11月5日發出聲明，指出政府官員監督公立醫院運作及回應市民對輪候時間的關注固然合理，但市長在鏡頭前直接公開涉事醫生的身份與樣貌，等同「網絡公審」，嚴重踐踏醫療專業尊嚴及損害個人名譽。

事件發酵期間，巴雷羅斯市政府一度宣布終止與原本負責營運該醫院的「若望保祿二世協會」（Associação João Paulo 2º）的管理合約，並表示將由市政府暫時接管醫院運作。

面對醫界及公眾的連日炮轟，佩德雷拉於11月12日親自前往伯南布哥州醫生工會（Simepe）總部，與工會代表會面並錄製影片公開道歉。（網上影片截圖）

連日遭醫界炮轟 市長赴工會拍片認錯

面對醫界及公眾的連日炮轟，佩德雷拉於11月12日親自前往伯南布哥州醫生工會（Simepe）總部，與工會代表會面並錄製影片公開道歉。佩德雷拉在片中承認事件「令人遺憾」，並坦言自己處事失當：

惡待他人並非我的一貫作風，作為一個凡人，我犯了錯，今天我來到工會，不僅要向這2名醫生道歉，也要向所有醫生致歉。 Carlinhos da Pedreira

佩德雷拉同時承諾，將會把醫生工會草擬的醫療機構視察規範提交市議會審議，以確立日後官員視察醫院的清晰準則，避免同類衝突再次發生；此外，市政府亦計劃透過公開招聘程序增聘人手，以紓緩當地醫療人手短缺。

