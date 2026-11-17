墨西哥格雷羅州（Guerrero）曾發生一起宛如電影情節的人質交換事件！當地一名工程師遭地方幫派綁架後，村民因為長期不滿治安惡化，決定組成自衛團體，甚至反過來扣留黑幫首領「El Tequilero」的母親，要求對方釋放人質，雙方一度陷入緊張對峙，沒想到村民提出的交換條件，最後竟真的促成工程師獲救。



墨西哥村民綁架黑幫老大上演換人質戲碼？

根據報導，遭綁架的工程師名為伊薩烏羅德帕斯杜克（Isauro de Paz Duque），他的妻子曾透過影片向幫派喊話，表示願意交出首領的母親，換回丈夫的性命。

第一次喊話未能達到預期效果，村民於是再度公開影片，這次讓遭扣留的首領母親親自向兒子求情，懇求他交出工程師：

兒子，如果你手上有人質，拜託把他交出來。

這段影片曝光後，幫派終於釋放工程師。

工程師獲釋後，村民隨即將幫派首領的母親交給警方。格雷羅州州長赫克托・阿斯圖迪略（Hector Astudillo）也證實，工程師與這名婦人都已平安，當時更派出超過200名安全部隊人員前往當地，試圖化解緊張局勢。

不過，村民仍扣留約20名疑似與幫派有關的人士，州長也呼籲他們釋放這些人，當地居民則表示，因為長期面臨綁架、殺害等暴力威脅，在求助無門的情況下，才會選擇組織自衛團體拿起武器保護自己。

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