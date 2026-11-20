保鮮紙（保鮮膜）幾乎是每個家庭必備的廚房用品，但到底一盒能用多久則是因人而異。美國一名好市多（開市客、Costco）顧客分享，自己1994年購入的一大盒保鮮紙，卻花了32年才用完，不僅見證人生搬遷、工作變化，甚至陪伴一段婚姻走過結婚與離婚，驚人使用年限讓網友看傻眼，笑稱根本是「保鮮紙界的傳奇」，甚至比婚姻還長壽。



根據美國生活網站《Chowhound》報導，這名消費者近日在Reddit論壇分享自己的特殊經歷，他透露這盒長達3000英尺、約914米的大容量保鮮紙，是1994年大二時與當時女友一起到好市多買的，沒想到卻用了這麼久，整整花了32年才用完。這段期間他搬過3個州、換過14份工作，前後住過12個家，無論生活環境如何改變，這盒保鮮紙始終陪伴在身邊。

保鮮紙（資料圖片）

原PO說和女友在1998年結婚，卻於2005年分開，即使婚姻畫下句點，這盒保鮮紙仍繼續服役。直到今年（2026），女兒準備染頭髮時，才將剩下的保鮮紙用完。為此他還特地寄電子郵件通知前妻，告知對方這段有趣的「歷程」，兩人也都覺得相當有趣。

貼文一出引起不少討論：

「你是把它留作紀念嗎？」

「你應該進Costco名人堂」

「1994年我才剛18歲欸」

「現在應該可以退貨了」

「我推測我手邊這盒（保鮮紙）是 1999 年的，如果真的到了（用完）那一天，我會非常難過」

「鄰居給了我一盒好市多（Costco）的鋁箔紙，足足有1000平方英尺，而且還是全新的。我和先生正在打賭，這盒鋁箔紙到底可以用多久」



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還有網友也分享自己使用保鮮紙的速度：

「哇，這應該是我見過最長的使用紀錄了，恭喜恭喜！（我目前還在用第一捲，那是2012年我第一次去好市多（Costco）時買的。不過，我看它應該撐不到 30 年那麼久！）」

「我一年要用掉兩個。我是刺青師，所有東西都要包起來」

「我大約18到24個月就會用完一捲保鮮紙，這真的超級省錢」



2024年時也曾有台灣網友發文透露自己在好市多買了一捲保鮮紙，花了13年才用完，同樣掀起熱議。不僅如此，還有網友分享在好市多購買的鋁箔紙，也是花了18年才用盡，讓不少人驚呼真的快變成傳家寶。

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