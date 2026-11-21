走錯門、敲門問話不足1分鐘，竟換來長達8年的官司纏繞！台灣台中1名外形俊俏的警員，2018年執行家戶訪查勤務時，因天色昏暗誤入鄰居庭院，未料屋主夫婦聲稱受到驚嚇，女屋主更指因此出現焦慮及恐慌症狀，向2名曾進庭院的警員索償100萬元新台幣（約24萬港元），其後甚至提出高達1,000萬元新台幣（約240萬港元）的國家賠償請求。



警員賴威廷與同袍因天色昏暗誤入民眾住宅的庭院，沒料到惹來8年官司。（ig@edwiinwei_）

案件歷經刑事告訴、國賠申請及民事訴訟，2名警員要不斷應付法律訴訟及自費負擔開支，身心承受極大壓力，案件直至今年11月終於塵埃落定，法院終極判定免賠。帥哥警員賴威廷事後發文感嘆「人生有多少八年？」、「八年來你們的孩子都大了吧？我的父母也老了，該結束了吧？我也該把支離破碎的靈魂慢慢的一點一滴撿拾復原」，坦言多年來身心俱疲，需要依靠藥物來睡覺。



警員賴威廷與同袍因天色昏暗誤入民眾住宅的庭院，沒料到惹來8年官司。（ig@edwiinwei_）

夜間訪查走錯門 CCTV拍下逗留約40秒

綜合台灣媒體報道，事件發生於2018年8月1日晚上7時許。當時在台中市警察局烏日分局任職的警員賴威廷，與廖姓同事原本打算前往鄰長住所訪查，卻因天色昏暗，誤入隔壁吳姓男子與李姓女子的住宅庭院。

2名警員當時見庭院大門打開，便走到屋門前敲門，李女應門後，警員隨即表明身份及訪查目的。根據法院勘驗的閉路電視畫面，兩人於晚上7時29分36秒至43秒進入庭院，並於7時30分23秒至26秒離開，整個過程大約40秒。



2名警員當時穿着制服，全程未有進入屋內。李女更曾主動詢問是否需要入屋，賴威廷當場婉拒，隨即離開。

警員賴威廷與同袍當時沒有進屋，沒料到其後卻被戶主夫婦提告。（ig@edwiinwei_）

女屋主稱嚇至患恐慌症 夫婦索償百萬元

然而，這場不足1分鐘的訪查，卻成為往後長達8年官司的開端。屋主夫婦認為，警方未經同意進入私人庭院，又違反原則上應於日間訪查的規定，侵犯其私隱及居住自由。

李女聲稱，事發時獨自在家，突然見到2名警員出現在庭院，令她受到極大驚嚇，事後出現焦慮及恐慌症狀，需要持續治療。丈夫吳男則指，自己雖不在場，但因擔心妻子及陪同求醫，同樣承受精神壓力。夫婦最終提出民事索償，李女要求賠償73萬4,817元新台幣，吳男索償26萬5,183元，合共100萬元新台幣。

警員賴威廷與同袍當時沒有進屋，沒料到其後卻被戶主夫婦提告。（ig@edwiinwei_）

法院認定警員有疏失 為何最終毋須賠償？

案件一審判屋主夫婦敗訴，2人不服上訴。台中高分院指出，警員原則上應於日間訪查，且未經住戶引導不得擅自進入私人處所，因此2名警員確實存在勤務程序疏失。不過，法院認為2名警員穿着制服、清楚表明身份及目的，亦沒有進入屋內，未能認定他們故意不法侵害屋主權益。

法院認為2名警員穿着制服、清楚表明身份及目的，亦沒有進入屋內，未能認定他們故意不法侵害屋主權益。（ig@edwiinwei_）

法院終極判定2名警員毋須賠償

另一關鍵是國家賠償程序。法院指出，公務員執行公權力時若因過失侵害人民權益，原則上應循國賠制度尋求救濟。李女曾申請國賠，但烏日分局2023年以請求權逾時效及不符要件拒絕，她其後未向法院提起國賠訴訟，不能轉而向警員個人索償。吳男亦未能證明自身人格權受侵害。

最終，台中高分院於今年11月11日駁回上訴，維持2名警員毋須賠償的判決，全案確定。

賴威廷於11月11日收到律師傳來「終於解脫了」的訊息，他才放下心頭大石。（ig@edwiinwei_）

8年官司身心俱疲 警員嘆：父母也老了

官司落幕後，賴威廷在Instagram發文，回顧8年來不斷收到傳票、出入法院的煎熬。他坦言為免影響身邊人，一直獨自承受壓力，甚至部分朋友也不知道他的處境。他此前接受華視訪問時更透露，長期訴訟令他出現睡眠問題，需要依靠助眠藥物入睡。

直至11月11日收到律師傳來「終於解脫了」的訊息，他才放下心頭大石。回望8年歲月，他感嘆大家的孩子已長大，父母亦逐漸老去，希望往後可以慢慢修復生活與心情。

賴威廷此前接受華視訪問時更透露，長期訴訟令他出現睡眠問題，需要依靠助眠藥物入睡。（ig@edwiinwei_）

網民留言打氣 感嘆8年青春難彌補

事件引發台灣網民關注，不少人留言鼓勵：「這八年的日子，真的是很艱辛難熬，辛苦了」、「恭喜你結局是好的！」、「未來一定越來越好！」。

雖然官司最終以警員免賠告終，但法院亦確認訪查程序存在疏失。對賴威廷而言，一次不足1分鐘的誤闖，卻換來整整8年的訴訟，失去的歲月與精神壓力，恐怕難以輕易彌補。

（綜合）

纏繞8年的訴訟終於結束，賴威廷於社交平台發表長文感言。（ig@edwiinwei_）

賴威廷於官司結束後感言全文：

也許你是這樣認識我的⋯一個案件從申訴到提告刑事又到國賠再到多年後民事。

但不會知道這八年裡對我而言，常常感受到身心俱疲還有夜裡那無止盡精神撕裂。

人生有多少八年？八年有多久？

這些都想過、人生也規劃過，但就是未曾想過自己會是一個案件的八年「被告」，甚至未曾想過自己有一天會成為新聞裡重複播放的主角。

認識我的都知道，我不會把工作情緒、案件、制度上的不滿帶進生活，社群軟體也未曾提起過被告這件事，直到新聞出來時，朋友們還打電話問我，這是何時發生的我怎麼都不知道⋯是啊！因為我絕口不提此事。

2026年3月22日是我收到最多陌生訊息的一天，當時記者截取文章「我不知道會不會是最後一次」，果真當時絕對不是最後一次，因為對方又上訴。

這次會是最後一次嗎？好像也不這麼重要了，八年來迂迴的戰術耗盡了精神，夜夜寂靜都可以感受到那的無聲的折磨、內耗，勇氣一點一滴的在退化，彷彿是坐上一台列車上如同沒有目標的孤獨旅人，不知道哪天突然來的傳票、不知道又被冠上什麼罪名。

11/11高院最後判決駁回上訴，律師傳來的訊息「終於解脫了」，八年來你們的孩子都大了吧？我的父母也老了，該結束了吧？我也該把支離破碎的靈魂慢慢的一點一滴撿拾復原。

謝謝一封封陌生訊息的加油打氣、謝謝從新聞得知事件的朋友電話關心、謝謝記者找出判決書讓此案被大家關注，尊重每個對案件不同看法、聲音，對於當事人「我」而言結束就好了，未來我仍會繼續勇往直前在這場的沒有彩排時脫稿演出的生命之旅中，編織出屬於自己最獨特精彩人生。

說明一下如同新聞所看到的監視器畫面，時間就是這樣短暫（監視器畫面不是我所提供的）。

Q:為什麼走錯還要說來家戶訪查？

A:原本我是要去找鄰長我走錯戶，當下敲客廳門如同監視器所看到，當時我在對方的庭院，對方應門，並且詢問我要不要進來（⚠️但我沒有進去），我發現到對方不是鄰長，所以我改訪查無記事人口，這也是家戶訪查的其中之一，即於警勤區內，由警勤區員警執行之，以家戶訪查方式，擔任犯罪預防，為民服務及社會治安調查等任務，警察勤務條例第11條定有明文，會開頭說家戶訪查，就如同陌生電話致電給你，告知什麼00銀行或00電信、致電用途。（圖二判決書）

纏繞8年的訴訟終於結束，賴威廷於社交平台上載判決書。（ig@edwiinwei_）