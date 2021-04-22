印度變種病毒｜激增31萬確診創新高惹恐慌！印度神童曾這樣預言…

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-22 16:55

【印度雙重突變變種新冠病毒／印度神童】印度出現「雙重突變」新冠肺炎病毒，疫情持續惡化，4月21日新增個案更超過31.4萬宗，再創當地單日新高，亦成為全球單日新增個案最多國家。印度目前累計近1600萬染疫、18.4萬人死亡。 有網民翻炒14歲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）預言，原來阿南德曾預言今年（2021年）或會再發生瘟疫、流行病爆發等大災難，難道印度神童預言成真？而阿南德還有什麼預言？「雙重變種」新冠肺炎病毒問題又有多嚴重？以下一一看清。

（資料圖片）

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先看印度疫情有多嚴重▼▼▼

早前印度國家疾病控制中心（National Centre for Disease Control），在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）206個患者樣本中，發現新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）新變種病毒株，而這病毒株有「雙重突變」。

什麼是「雙重突變」？疫苗是否仍然有效？即睇以下圖片拆解（點小圖放大看）▼▼▼

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印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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不過印度衛生部稱，未能確定確診個案增加與「雙重突變」病毒是否有關，亦正了解會否影響現時疫苗效用。

印度神童預言成真？

印度雙重突變變種新冠病毒引起全球關注，由於14歲「印度神童」阿南德曾預言今年或會發生瘟疫、流行病爆發等大災難，令網民聯想到阿南德預言是否成真。

其實除了瘟疫，阿南德2021年還有以下預言，更表示要到這個月才會好轉▼▼▼

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雖然阿南德對於2021年有很多預言，但也毋須過份擔心，因他同時提出了7大解決辦法。

阿南德提出的7大解決危機辦法▼ ▼ ▼

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命理大師警告留意5大凶兆＋解決辦法

除了印度神童，相繼有塔羅牌、占星師表示「六星連珠」可能會帶來大災禍，而命理師邱彥龍提出5大凶兆，大家要注意是否已經發生！

即睇5大凶兆詳情▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）

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【尼帕病毒Nipah virus／立百病毒／病徵症狀／預防】荷蘭有非牟利組織發表報告指，「尼帕病毒（Nipah virus）」或將引起下一場大規模流行疾病，更表示如在中國般大國爆發，會造成災難後果。尼帕病毒在中國致死率高達75%，死亡率比新冠肺炎病毒高近150倍，一旦感染不堪設想，究竟有什麼病徵及預防方法？

「尼帕病毒」傳播途徑＋12症狀▼▼▼

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「尼帕病毒」預防方法▼▼▼