越南現新變種病毒可空氣傳播極危險！印度神童預言疫苗有這問題…

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-05-31 15:41

【越南混合變種病毒／新冠肺炎疫苗／印度神童預言／空氣傳播】新冠肺炎病毒變種速度十分迅速，越南近日就發現新的新冠病毒變種，擁有印度和英國兩個變種病毒特徵，更可以通過空氣傳播，當地官方形容這種新型混合變種更具傳染性，形容「非常危險」，引起全球關注。 事件令網民聯想到「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）於最新預言中曾預言，世界接下會變得更差，又預言疫苗會引爆更大問題。究竟越南新冠肺炎變種病毒問題有多嚴重？印度神童又預言2021年至2022年會有什麼問題？疫苗為何不是解決方法？以下一一看清。

先看越南疫情，自5月中起確診個案大幅上升▼▼▼

印度神童預言成真？

病毒不斷變種，越南又出現「非常危險」的新混合變種病毒，令網民聯想到「印度神童」阿南德曾預言今年或會發生瘟疫、流行病爆發等大災難，以及疫苗非解決問題方法，是否會成真。

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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而阿南德2021年4月發布了最新預言，指疫情出現基於2個原因，又表示疫情要到9、10才到高峰，更說要到2022這個月才會好轉▼▼▼

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印度神童提7大解決危機辦法

雖然阿南德對於2021年有很多預言，但也毋須過份擔心，因他同時提出了7大解決辦法。

阿南德提出的7大解決危機辦法▼ ▼ ▼

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另外，印度出現的「雙重突變」新冠變種病毒同樣引起全球關注。

什麼是「雙重突變」？疫苗是否仍然有效？即睇以下圖片拆解（點小圖放大看）▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）

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「尼帕病毒」傳播途徑＋12症狀▼▼▼

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「尼帕病毒」預防方法▼▼▼