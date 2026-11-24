這份午餐點滴在心頭？HOY TV日前一段有關學校飯盒供應商「活力午餐」報道，竟意外令1名小學男生「爆紅」，事關該男童在鏡頭前吃學校的午飯時，突然露面容極度扭曲表情，猶如遇上了「味覺大衝擊」。影片迅速在多個社交平台瘋傳，至今日（11月24日）男童親人在Threads上「認親」，終於解開男童面容扭曲之謎，當中除了味道問題，還有1個更重要原因，引來網民「爆笑」。



小學男童吃午飯吃到面容扭曲 痛苦表情瘋傳

HOY TV這段有關學校飯盒供應商「活力午餐」新聞報道，拍攝了小學生們進食學校午餐時反應。當中1名男童進食午餐時，突然眉頭緊皺、瞇上雙眼，露出面容極度扭曲複雜表情，久久未能回復，看似相當「痛苦」，而坐在其左後方的女童見狀邊吃午餐邊笑不停口。

網民笑：一次過嚐盡甜酸苦辣鹹

影片隨即在Facebook、Threads等社交平台廣泛流傳，笑言男童面容扭曲是否因為午餐味道不好：

「你睇個小朋友幾有活力」



「真係笑到傻咗，弟弟個餐究竟係咩餐」



「一次過嚐盡甜酸苦辣鹹」



後方女童表情同成亮點

亦有網民「錯重點」關注後方女同學表情，「後面阿妹都好正，2個都搞笑派」。

男童親人揭「面容扭曲」真相 味道非主因

來到今日（11月24日），男童親人於Threads發文解開「真相」，原來除了味道，還有一項重要因素，「有後續，大家誤會啦。（午餐）係唔好食，但係主要因為太熱，有鏡頭唔想𦧲出嚟」，又形容男童「小fun，細個好怕醜」。

網民讚男童有趣：佢應該係全家人開心果

網民大讚男童「搞笑」有趣：

「想要gif做sticker」



「幫你侄仔keep起條片，第時結婚播出嚟」



「佢應該係全家人開心果，睇佢食飯我都笑咗出嚟，佢好搞笑」

