港人以後想品嚐高質火鍋，毋須再專程北上！連續8年入選大眾點評必吃榜、在內地擁有近250間直營店的品質火鍋龍頭「巴奴毛肚火鍋」，日前（11月22日）正式登陸香港，選址銅鑼灣希慎廣場14樓開設首間分店。新店開業當日隨即引爆全城話題，門外大排長龍，最長輪候時間超過3小時！現場氣氛相當熱鬧，大批「肚粉」與本地食客一早到場取票候位，只為搶先品嚐每日新鮮直送到港的招牌毛肚與野山菌湯！



巴奴毛肚火鍋銅鑼灣首店開業首日門外大排長龍，最長輪候時間逾3小時。

開幕首日人潮湧現 政商界嘉賓到場主禮

開業當日上午舉行了盛大的開幕典禮，除了醒獅點睛表演、剪彩儀式及香檳祝酒儀式外，現場更邀得香港投資推廣署助理署長梁瀚璟先生、香港內地餐飲協會執行會長吳鴻圖先生等多位政商及餐飲界重量級嘉賓蒞臨主禮。

巴奴香港首店開業典禮進行醒獅點睛及剪彩儀式，香港投資推廣署助理署長梁瀚璟及香港內地餐飲協會執行會長吳鴻圖等嘉賓到場主禮。

巴奴創始人杜中兵先生在致辭時感謝香港各界及食客支持，強調品牌創立25年來始終堅守對食材原味的初心，期望將代表內地優質物產的高品質火鍋帶給香港市民。儀式過後，等候已久的人潮隨即湧入店內，瞬間全場爆滿，店外排隊人龍更一度大打蛇餅，最長輪候時間逾3小時，人氣極為旺盛！

主打招牌「一王一后」 引入十二大代表菜品

巴奴以毛肚火鍋起家，開業首日幾乎每枱食客都會點選招牌「一王一后」組合——毛肚與野山菌湯。 當中被譽為「王」的招牌毛肚屬於高蛋白、低脂肪的健康食材，富含鐵、鋅、硒等微量元素，為保留天然營養與爽脆口感，巴奴摒棄業界慣用的火鹼發制工藝，聯同西南大學李洪軍教授首創「木瓜蛋白酶嫩化」技術，其中手撕紐西蘭毛肚更以原塊大片上枱，由店員即場手撕，輕涮數秒入口極致爽脆。至於稱「后」的野山菌湯，則選用雲貴高原海拔3,000米以上的野山菌，每日於店內現熬，並設4小時賞味期限， 湯色金黃濃郁，開餐前先飲一碗鮮甜暖胃。

招牌「手撕紐西蘭毛肚」原塊大片上桌並由店員即場手撕，輕涮數秒口感爽脆。

此外，店內亦引入內地的「十二大代表菜品」，包括與農戶定向種植，田間自然生長，僅在霜降後採收的河南笨菠菜，以及採自烏珠穆沁草原、約180天散養的內蒙古草原羔羊。配合「蔬菜月月新」計劃及多產地應季供應的鮮筍，食客一年四季都能吃到時令蔬菜。

店內引入霜降後採收的河南笨菠菜及應季供應鮮筍，讓食客四季皆可品嚐時令鮮蔬。

香港限定日本A4和牛 配本地冰鮮海鮮及「邵鮮湯」

為迎合港人對海鮮與牛肉的要求，新店特別增設多款限定菜式。全線肉類均為原切肉，絕無調理肉，當中重點推介日本A4級霜降和牛，牛隻於日本境內大麥谷飼至28至30個月，油花細密均勻，帶牛油奶香，同場亦供應USDA Prime級谷飼牛肉。

香港限定「日本A4級霜降和牛」採用整塊原切，油花細密均勻，入口即化。

海鮮方面，門店優先採購香港本地貨源，提供鮑魚、黑虎蝦、冰鮮石斑魚、沙白及魷魚。巴奴更聯同《一飯封神》名廚邵德龍研發香港限定湯底「邵鮮湯」，以鮮蝦及瑤柱慢熬而成，味道鮮甜，適合配搭本地海鮮涮煮。

香港限定湯底「邵鮮湯」由巴奴聯同《一飯封神》名廚邵德龍研發，以鮮蝦及瑤柱慢熬而成。

第三代供應鏈每日配送 維持鮮度標準

為確保香港分店與內地門店出品一致，巴奴採用自建的「第三代供應鏈」體系，堅持「能冷鮮不冷凍、能天然無添加、能即日不隔夜」原則。透過區域中央廚房處理、全程冷鏈運輸及每日配送機制，食材每日新鮮運抵香港門店，成為品牌穩定出品的後盾。品牌亦表示，香港首店是拓展內地以外市場的關鍵一步，未來將持續深耕香港餐飲市場，把各地時令食材帶給本地食客。想免卻北上舟車勞頓、一試內地人氣毛肚火鍋的食客，不妨趁早前往銅鑼灣新店排隊朝聖。

巴奴依靠「第三代供應鏈」每日冷鏈配送食材到港，並將持續深耕香港餐飲市場。

巴奴毛肚火鍋（香港首店）

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場14樓

營業時間：11:00-03:00

交通：港鐵銅鑼灣站 F2 出口直達

（資料由客戶提供）