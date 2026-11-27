為了緩解部份行業人手短缺的問題，香港準許多個行業申請輸入外勞，但同時引發「聘外勞炒本地勞工」的爭議。有網民在Threads分享勞工處招聘廣告截圖，顯示荃灣1間從事格魯吉亞（亦譯作喬治亞/ 英文：Georgia）酒類和食品的零售公司正招聘文員助理，職責包括「協助整理客戶訂單資料、接聽電話、歸檔文件及聯絡送貨安排」，並要求求職者具中三程度學歷、1年工作經驗，操良好粵語及懂得讀寫中文，工作時間為星期一至五上午9時至傍晚6時，每周工作5天，每天工作8小時，月薪則為8,500元。



荃灣1間零售公司招聘文員助理，要求求職者具中三程度學歷、1年工作經驗，工作時間為星期一至五上午9時至傍晚6時，每周工作5天，每天工作8小時，月薪則為8,500元。（Threads@chiu6856圖片）

網民質疑存心想請外勞

樓主諷刺「𠵱家香港請人真係好難」、「要求唔高，只需1年經驗，再請唔到真係要被迫請外勞」。帖文引來許多網民熱議：

「有心想請外勞啦」



「冇人做，咪有藉口請外勞」



「咁嘅價錢，去格魯吉亞都可能請唔到人」



「我08年畢業撞正海嘯，0經驗第1份工都有8K, 估唔到差唔多20年後，仲會見到1份1年經驗得8.5K嘅工」



樓主諷刺「𠵱家香港請人真係好難」、「要求唔高，只需1年經驗，再請唔到真係要被迫請外勞」。（《堅離地愛堅離地》劇照）

月薪$8500 時薪高於最低工資

香港法定最低工資水平自今年5月1日起，由每小時42.1元上調至43.1元。若以該招聘廣告列明的每周40小時工作時間計算，平均每月工作約173.3小時，月薪8,500元折合時薪約49元，較現行法定最低工資高約5.9元。政府統計處公布的2025年收入及工時按年統計調查結果則顯示，本港僱員每月工資中位數為21,200元，即該職位的月薪約為全港僱員工資中位數的4成。

政府於2023年9月推出「補充勞工優化計劃」，容許有實際人手需求的僱主申請輸入外勞。今年6月16日起，政府進一步優化計劃，將僱主可從輸入勞工薪金扣除的住宿費上限，由原來月薪的10%提高至20%，或實際住宿成本，以較低者為準。換言之，假設1名外勞月薪為15,000元，在符合相關規定的情況下，僱主每月可扣除的住宿費上限由1,500元增至3,000元。

網民笑言「咁嘅價錢，去格魯吉亞都可能請唔到人」。（《和解在後》劇照）

勞工處曾公布對1間公司實施行政制裁，該公司在申請輸入外勞期間，無合理理由拒絕聘用應徵普通文員職位的合資格本地求職者，被勞工處中止其輸入勞工申請，並拒絕處理該公司隨後2年提交的相關申請。（資料圖片）

根據勞工處規定，僱主申請輸入外勞時，必須優先以不低於相類職位每月工資中位數的薪酬招聘合資格本地工人，獲批輸入的外勞亦須享有不低於該中位數的薪酬。

今年9月29日，勞工處曾公布對1間公司實施行政制裁，原因是該公司在申請輸入外勞期間，無合理理由拒絕聘用應徵普通文員職位的合資格本地求職者。勞工處中止其輸入勞工申請，並拒絕處理該公司隨後2年提交的相關申請。

（Threads@chiu6856）