離婚後，父親看著三歲的女兒，越看越覺得「長得不像自己」，一紙訴狀告到法院，要求做親子鑑定；母親堅決反對。這親子鑑定到底做不做？近日，廣西柳州柳城縣人民法院審結這起確認親子關係糾紛，一審駁回了父親的訴訟請求。



離婚後心生疑竇 父親訴請親子鑑定

男子覃某與女子吳某原是夫妻，2022年登記結婚，2023年4月生育一女小希。女兒剛滿兩個月，吳某便起訴離婚。經法院調解，雙方自願解除婚姻關係，婚生女小希由吳某直接撫養，覃某每月支付撫養費1500元（人民幣，下同），直至小希年滿十八周歲。

離婚後，覃某在探望和支付撫養費過程中，長期觀察小希的外貌、身形、五官特徵，認為女兒與自己及家族直系親屬樣貌差異較大，對親子關係產生懷疑。他多次私下找吳某協商，提出共同帶孩子做親子鑑定，均被吳某拒絕。2026年8月，覃某向柳城縣人民法院提起訴訟，請求法院判令吳某配合對其與小希是否存在生物學父女關係進行親子鑑定。

一張合照 算不算「必要證據」？

法庭上，吳某明確表示不同意進行親子鑑定。她認為，覃某關於孩子非其親生的說法均為單方猜測，沒有客觀證據，屬於對自己名譽的不當詆毀。

為證明主張，覃某提交了雙方協商鑑定的聊天記錄複印件，以及一張自己與小希的合照，以此證明父女外貌存在差異。

法院經審查認為，聊天記錄來源合法，但合照僅為外觀影像，且帶有覃某的主觀猜測，在沒有其他證據佐證的情況下，對其證明目的不予採納。

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法院：不強制鑑定，證據也不夠

本案經不公開開庭審理。法院審理後認為，本案是父親請求否認親子關係之訴，能否啟動親子鑑定程序，要同時過兩道關。

第一道關，是未成年人利益關。親子鑑定直接涉及未成年子女的人身權利。小希年僅三歲，是無民事行為能力人，是否進行鑑定應由其監護人代為決定。吳某作為小希的直接撫養人和監護人，明確表示不同意鑑定，法院不能強制啟動鑑定程序。

第二道關，是證據門檻關。《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民法典〉婚姻家庭編的解釋（一）》第三十九條第一款規定，父或者母起訴請求否認親子關係，並已提供必要證據予以證明，另一方沒有相反證據又拒絕做親子鑑定的，人民法院可以認定否認親子關係一方的主張成立。

本案中，覃某僅提交一張合照主張外貌差異，而未成年人的樣貌受遺傳因素、成長發育階段、拍攝角度等多重因素影響，僅憑生活合照的外觀對比，不具備科學對比基礎，不足以合理懷疑親子關係的真實性，尚未達到「必要證據」的證明標準。

綜上，在監護人吳某明確拒絕鑑定的情況下，覃某未能提供必要證據證明小希可能與其不存在親子關係，不符合上述司法解釋規定的推定條件，其申請親子鑑定缺乏事實基礎。法院一審判決：駁回覃某要求對其與小希進行親子鑑定的訴訟請求，案件受理費100元由覃某負擔。關於探望權及撫養費變更等問題，法院釋明可另行起訴。

法官說法：懷疑親子關係不能只憑「長得不像」

親子關係的確認與否認，不只是兩個人的私事，更直接關係到未成年子女的身份安定和身心健康。《中華人民共和國民法典》第一千零七十三條第一款規定，對親子關係有異議且有正當理由的，父或者母可以向人民法院提起訴訟，請求確認或者否認親子關係。

三歲的幼童，正處在需要穩定成長環境的年紀。懷疑親子關係，不能只憑「長得不像」，需要有醫療機構記錄、受孕時間存疑、同居關係異常等客觀、必要的證據支撐。更要看到，年幼的孩子是無辜的，一旦親子鑑定被隨意提起和啟動，無論結果如何，都可能給孩子的身份認同和心理成長留下長遠影響。

家事審判中，未成年人利益始終是第一位的——既是為孩子守住一個穩定的家，也是為每個成年人守住「理性對待家庭關係」的底線。

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