寒冬街頭1頓熱飯，牽起1段跨越物種的暖心緣分。內地網民「一隻獵奇的狗」上載短片，記錄1隻骨瘦如柴的狗媽媽，連日清晨準時守候在1間麵館門外討食，卻始終守規矩不敢踏入店內半步。麵館老闆娘見狀心生憐憫，不僅每天準備肉食與狗糧餵飼，更出於好奇跟隨牠走過3公里路程，最終在1間堆滿雜物的破舊小屋內，揭開牠拚命覓食的催淚原因。事後老闆娘與年邁的狗主協商定期送上營養伙食並親手搭建溫暖狗窩，善舉獲大批網民讚好。



狗媽媽最初就坐在麵館門口，安靜地望着店主，不敢入內。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

老闆娘察覺牠飢腸轆轆，便將店裏收集的骨頭全數拿出來餵牠。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

由於擔心骨頭容易卡住喉嚨，老闆又特意從店內盛了1盒蓋澆飯（即碟頭飯）給牠飽腹。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

狗媽媽守候麵館討食獲善心救助

據上載的影片，這隻身形消瘦、肋骨清晰可見的狗狗最初就坐在麵館門口，安靜地望着店主，不敢入內。老闆娘察覺牠飢腸轆轆，便將店裏收集的骨頭全數拿出來餵牠，由於擔心骨頭容易卡住喉嚨，老闆又特意從店內盛了1盒蓋澆飯（即碟頭飯）給牠飽腹。翌日清晨，麵館剛開門營業，狗狗便早早前來，依舊安靜坐在門外等候。老闆娘沒有驅趕，還將自己的早餐分給牠，又擔心牠營養不足，特地託速遞員為牠買來狗糧。

儘管老闆娘已多次展露善意，但當她想伸手輕撫狗狗時，狗狗仍本能地受驚跑開。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

儘管老闆娘已多次展露善意，但當她想伸手輕撫狗狗時，狗狗仍本能地受驚跑開。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

初時受驚閃躲終卸心防

儘管老闆娘已多次展露善意，但當她想伸手輕撫狗狗時，狗狗仍本能地受驚跑開。直到當晚，狗狗才折返店外，見老闆娘推門而出格外高興，老闆娘拿出早前購買的狗糧拌上牛奶餵牠。自此狗狗成了麵館的常客，慢慢放下戒心，不再抗拒老闆娘的撫摸。

直到當晚，狗狗才折返店外。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

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尾隨3公里揭母犬為育2幼犬討食

為確認狗狗是否無家可歸，老闆娘某天特意提早關門，一路跟隨着牠步行至3公里外的一處破舊房屋。推開雜物堆積的小屋，老闆娘才驚覺狗狗並非流浪犬，屋內還有2隻嗷嗷待哺的幼犬。狗媽媽尚在哺乳期，頻繁前往麵館討食，可能是因為自身食不果腹，難以維持奶水餵養幼犬。

推開雜物堆積的小屋，老闆娘才驚覺狗狗並非流浪犬，屋內還有2隻嗷嗷待哺的幼犬。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

翌日，老闆娘帶同自己孩子前往探望，卻發現狗主因事外出並將鐵門反鎖，最終只能隔着鐵門餵食狗狗。到了第3日，狗主終於露面，原來是1名生活拮据的長者，平素對犬隻並無特別照料。老闆娘目睹狗媽媽與幼犬居住環境簡陋，遂主動與老人協商，獲得對方同意定期前來探望及提供糧食。隨後老闆娘親手為牠們改造出1個舒適溫暖的小窩，2隻幼犬隨即在新窩內開心玩耍。

老闆娘悉心照料狗媽媽，專門為牠準備食物，狗媽媽不用再啃剩骨頭，日常伙食換成肉碎拌狗糧與牛肉罐頭。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

伙食升級身形漸趨圓潤 離別扒車窗依依不捨

老闆娘悉心照料狗媽媽，專門為牠準備食物，狗媽媽不用再啃剩骨頭，日常伙食換成肉碎拌狗糧與牛肉罐頭。一段時間後，狗媽媽明顯長肉，昔日凸出的肋骨已經看不見，毛色亦變得亮麗。在幼犬面前牠是盡責的母親，但在老闆娘懷裏，牠卻會像孩子般撒嬌。每逢週末，老闆娘的2名兒子都會主動要求前往探望狗狗並送上食物。等一家人準備駕車離開時，狗狗總會撐起前爪攀住車窗，不願分開，流露出珍貴的跨物種情誼。

每逢星期日，老闆娘的2名兒子都會主動要求前往探望狗狗並送上食物。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

每逢星期日，老闆娘的2名兒子都會主動要求前往探望狗狗並送上食物。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

等一家人準備駕車離開時，狗狗總會撐起前爪攀住車窗，不願分開。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

在幼犬面前牠是盡責的母親，但在老闆娘懷裏，牠卻會像孩子般撒嬌。（微博@一隻獵奇的狗影片截圖）

網民讚善舉感人 提醒勿餵食過量骨頭

影片在社交平台引發熱烈迴響，不少網民大讚店主一家充滿愛心，留言表示「善意真的有迴響！狗狗趴在車窗那幕太戳心了，老闆積福啦」、「看得好感動，有愛心、善良的人還是很多的」、「人人獻出一點愛，世界將變得更美好」。此外，亦有寵主貼心提醒「不要一次給狗狗太多骨頭，會消化不了」。