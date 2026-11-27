古希臘的「300勇士」，不只電影《戰狼300》中死守溫泉關的斯巴達人。公元前4世紀，希臘城邦底比斯（Thebes）也有一支由300名重裝步兵組成的精銳部隊「聖隊」（Sacred Band）。據古希臘作家普魯塔克記載，部隊由150對男性戀人組成，曾兩度以少勝多擊敗斯巴達，直至公元前338年喀羅尼亞戰役，遭馬其頓國王腓力二世及其18歲兒子亞歷山大的軍隊殲滅。



《戰狼300》當年叫好叫座，全球票房大收逾4.5億美元。（《戰狼300》劇照）

1880年前後，考古學家在當地的「喀羅尼亞之獅」石像下發掘出254名死者遺骸，學者至今仍在重新研究；以聖隊為題的紀錄片《The Other 300: Army of Lovers》亦於2025年起在雅典、牛津大學等地放映。



考古學家在的「喀羅尼亞之獅」石像下發掘出254名死者遺骸，被認為就是底比斯聖隊的戰士遺體。（維基公有領域圖片）

1880年前後，考古學家在當地的「喀羅尼亞之獅」石像下發掘出254名死者遺骸，學者至今仍在重新研究。（《The Other 300: Army of Lovers》劇照）

以聖隊為題的紀錄片《Army of Lovers》亦於2025年起在雅典、牛津大學等地放映。（《The Other 300: Army of Lovers》海報）

150對戀人並肩作戰 「羞於在愛人面前怯懦」

戀人羞於在所愛的人面前表現卑怯，被愛的一方亦然，因此雙方都甘願為救對方而赴險。 ——普魯塔克《佩洛皮達斯傳》

普魯塔克在《佩洛皮達斯傳》這樣解釋聖隊的組建原理。據他記載，聖隊由底比斯將軍戈爾吉達斯（Gorgidas）組建，成員是300名精選士兵，由城邦提供訓練及膳食，駐守衛城卡德米亞（Cadmea），因此又稱「城邦部隊」。

古希臘另一支「300勇士」。普魯塔克在《佩洛皮達斯傳》中記下聖隊由男性戀人組成的說法。（AI生成圖片）

普魯塔克引述底比斯將領帕梅尼斯（Pammenes）的說法，荷馬史詩中的老將涅斯托耳主張按部落、氏族編隊，但同族人在危難時未必互相照應，以戀人情誼凝聚的部隊卻牢不可破。他又舉例，有士兵臨死前懇求敵人刺穿他的胸口，免得愛人看見他背部中傷而蒙羞。哲學家柏拉圖在《會飲篇》中，亦借角色斐德若之口設想，若軍隊全由戀人組成，即使人數寥寥，也一樣所向無敵，但這段話沒有點名底比斯。

至於「聖」字由來，普魯塔克引述亞里士多德指，當時的戀人會在海格力斯的侄兒兼戰友伊奧勞斯（Iolaus）墓前互許誓言。不過，古希臘語境中的「愛者」與「被愛者」，一般指年長與年輕男性的配對，與現代所說的同性伴侶不完全相同。

卡德米亞衛城內，兩名士兵在樹蔭下分食麵包，這一幕是根據城邦供養聖隊的記載構思的日常場景。（AI生成圖片）

300人迎戰3至6倍敵軍 隊長：為何不是他們落入我們手中？

戈爾吉達斯起初把聖隊成員分散編入整個步兵方陣的前排。公元前375年，聖隊隊長佩洛皮達斯（Pelopidas）率約300名步兵及少量騎兵回師，途經特吉拉時，與從洛克里斯回程的兩個斯巴達軍團迎面相遇。按普魯塔克列出的不同說法，每團500至900人，即斯巴達一方約1,000至1,800人，是底比斯一方的3至6倍。

有士兵跑去向佩洛皮達斯說：「我們落入敵人手中了！」他反問：「為何不是他們落入我們手中？」隨即命騎兵從後方衝鋒，自己則把300名步兵排成密集隊形突擊。結果底比斯軍突破敵陣，兩名斯巴達指揮官陣亡。普魯塔克形容，斯巴達人以多敵少卻落敗，此前從未發生。佩洛皮達斯此後不再拆散聖隊，改為整隊放在大戰最前線。

士兵匆匆報信，佩洛皮達斯回頭反問：「為何不是他們落入我們手中？」（AI生成圖片）

50排縱深密集衝鋒 斬殺斯巴達國王

公元前371年留克特拉戰役，希臘方陣傳統上把最強部隊放在右翼，底比斯將領伊巴密濃達（Epaminondas）卻把兵力集中在左翼斜線推進，直取斯巴達國王克列奧姆布羅托斯一世（Cleombrotus I）坐鎮的右翼。據同時代史家色諾芬記載，底比斯軍的縱深「不少於50面盾牌」。普魯塔克則記載，佩洛皮達斯趁斯巴達軍調動陣形未定，帶領300名聖隊跑步衝鋒，打亂斯巴達陣腳，斯巴達軍隨即潰敗，傷亡之慘「前所未見」，克列奧姆布羅托斯一世亦在此役戰死。

公元前371年，底比斯重裝步兵向斯巴達軍奔進。（AI生成圖片）

昔日人質成剋星 喀羅尼亞一役遭殲滅

底比斯稱雄期間，佩洛皮達斯調停馬其頓王室紛爭後，把少年腓力及另外30名馬其頓權貴子弟帶回底比斯作人質，腓力寄住在帕梅尼斯家中。普魯塔克指，腓力被認為以伊巴密濃達為效法對象，欣賞其用兵效率。

後來的馬其頓國王腓力二世，少年時曾以人質身分寄居底比斯。（AI生成圖片）

約30年後，已成為馬其頓國王的腓力二世南下，公元前338年8月與雅典、底比斯聯軍在喀羅尼亞決戰。據公元2世紀作家波利艾努斯記載，腓力面對雅典軍時佯裝撤退，誘使對方追擊；普魯塔克在《亞歷山大傳》則寫道，亞歷山大「據說」是率先帶領騎兵衝破聖隊陣線的人。

普魯塔克記載，聖隊據說在此役前從未戰敗。戰後腓力二世看見300人一同倒臥，一直死守在自己的陣線，得知這就是由戀人組成的部隊後落淚，說：「誰若認為這些人做過或承受過任何可恥之事，願他們不得好死。」

普魯塔克筆下，腓力二世走過戰場，得知倒下的是聖隊士兵，為他們落淚。（AI生成圖片）

喀羅尼亞之獅下埋254具遺骸 部分仍嵌矛頭

約公元2世紀的希臘旅行作家保薩尼亞斯記載，喀羅尼亞城外的底比斯陣亡者合葬墓沒有銘文，只立了一頭石獅。他認為不刻字，是因為「他們的勇氣沒有得到相應的好運」。石獅碎片在19世紀初已被發現，今天所見的「喀羅尼亞之獅」，是1902年主要以現代材料重修而成。

1880年前後，考古人員在合葬墓記錄排列整齊的遺骸。當時石獅尚待重修，畫中可見散落的雕像碎片。（AI生成圖片）

希臘考古學家斯塔馬塔基斯（Panagiotis Stamatakis）1880年前後發掘石獅下的合葬墓。據雅典基克拉澤斯藝術博物館資料，墓內有252具骸骨及2具火化遺骸，一排排整齊排列，骸骨帶有馬其頓新式兵器造成的致命傷，死者下葬時武器已被拿走，陪葬品只有17個本地陶器、鈕扣及至少92件鐵製刮身板（古希臘人運動後刮去身上油污的工具）。據美國國家人文基金會（NEH）刊物2021年文章介紹，部分骸骨仍嵌着矛頭，有些更成對以手肘互扣。

部分骸骨仍嵌着矛頭，有些更成對以手肘互扣。（《The Other 300: Army of Lovers》劇照）

部分骸骨仍嵌着矛頭，有些更成對以手肘互扣。（《The Other 300: Army of Lovers》劇照）

加拿大滑鐵盧大學人類學教授Maria Liston參與的研究計劃，2022年起重新研究近年找回的發掘日誌及墓中骸骨；其中1具原本包在石膏內的完整骸骨已清理修復，骨頭經徹底清理後亦發現新的創傷證據。

其中1具原本包在石膏內的完整骸骨已清理修復，骨頭經徹底清理後亦發現新的創傷證據。（《The Other 300: Army of Lovers》劇照）

遺體數目與300人有出入 「戀人軍團」真實性拷問

不過，墓中254人與聖隊300人之數並不吻合。古典學者John Ma 2008年在《希臘研究學刊》發表論文，認為石獅墓埋葬的是底比斯陣亡者，「很可能」就是聖隊，但石獅紀念碑建成時間遠晚於公元前338年。牛津大學人文研究中心刊出的紀錄片評論亦提到，有學者質疑聖隊是否存在，以及出土骸骨是否屬於「戀人軍團」。

石獅碎片在19世紀初已被發現，今天所見的「喀羅尼亞之獅」，是1902年主要以現代材料重修而成。（AI生成圖片）

1880年前後，考古學家在當地的「喀羅尼亞之獅」石像下發掘出254名死者遺骸，學者至今仍在重新研究。（《The Other 300: Army of Lovers》劇照）

普魯塔克雖然生於喀羅尼亞，但他撰寫《佩洛皮達斯傳》時已是戰役後400多年。美國學者David Leitao 2002年發表〈聖隊的傳說〉，質疑「戀人軍團」可能是古代文本寄託理想的形象。紀錄片史學顧問、美國巴德學院古典學教授James Romm 2021年出版專書《The Sacred Band》，他2024年在雅典學術會議上的講題，正是「『據說……』：普魯塔克的聖隊記述與可信度問題」。