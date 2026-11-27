廣東開平1歲半男童「珩珩」（化名），去年11月疑遭生父的同居女友郭某狠踢腹部致死，生父李某鋒事後竟向郭女出具刑事諒解書（內地司法中家屬表示原諒被告、可影響減刑的法律文書），引發社會公憤。該宗刑事附帶民事訴訟案於今年11月26日在廣東省江門市中級人民法院一審開庭，檢方以故意傷害罪及虐待罪起訴女被告。



控辯雙方在庭上就郭女是否構成自首及應否兩罪數罪並罰（合併執行）激烈交鋒，法庭宣布擇日宣判。出席旁聽的生父李男態度反覆，散庭後再度聯絡男童生母謝女士，稱可向法院撤銷諒解書。謝女士與男童爺爺均明確拒絕接受被告道歉，男童爺爺更明確表示兒子若不撤銷諒解書，便與他斷絕關係。



廣東開平1歲半男童珩珩，去年11月疑遭生父同居女友郭某狠踢腹部致死，生父李某鋒事後竟向郭某出具刑事諒解書，引發社會公憤。（網上圖片）

該宗刑事附帶民事訴訟案在廣東省江門市中級人民法院一審開庭，檢方以故意傷害罪及虐待罪起訴女被告。（《大河報》影片截圖）

小三搬進單位照顧幼兒 因男方欠債現焦慮虐打發泄

綜合內地媒體《中國新聞周刊》及起訴書披露，男童生母謝女士與李男原是夫婦，於2025年4月因男方出軌及賭債問題離婚，2名兒子隨父生活。同年8月下旬，曾與李男發展婚外情的郭女辭去工作，搬進租住單位全職照顧幼子珩珩。其後郭女疑因對李男的債務問題感到焦慮，多次用手大力掐捏男童臉部、用指甲捏壓其耳廓，並拍打其頭部及四肢。

2025年8月底，曾與李男發展婚外情的郭女辭去工作，搬進租住單位全職照顧幼子珩珩。（網上圖片）

郭女疑因對李男的債務問題感到焦慮，多次用手大力掐捏男童臉部、用指甲捏壓其耳廓，並拍打其頭部及四肢。（網上圖片）

男童昏迷送院不治 法醫揭死因疑長期受虐

事發前數天，郭女因嫌珩珩吃飯太慢，先後用腳狠踢其腹部3次，並曾用打氣筒（氣泵）敲打其背部。2025年11月9日，珩珩在家中昏迷，送院搶救後證實不治。法醫鑑定報告顯示，男童因腹部遭受巨大鈍性外力撞擊，導致肝臟、胰臟及腸道破裂致死，身體狀況亦顯示有多處新舊損傷。

法醫鑑定報告顯示，男童因腹部遭受巨大鈍性外力撞擊，導致肝臟、胰臟及腸道破裂致死，身體狀況亦顯示有多處新舊損傷。（《閃電新聞》影片截圖）

女被告稱情緒失控犯案 稱無力民事賠償

據被害人代理律師歐陽一鵬透露，郭女辯稱毆打男童是因一時情緒失控及「管教孩子」，並非蓄意傷害；她在作最後陳述時雖表示後悔並向家屬道歉，但坦言無力承擔任何民事賠償。

據被害人代理律師歐陽一鵬透露，郭某在今日庭審中辯稱，毆打男童是因一時情緒失控及「管教孩子」，並非蓄意傷害。（《大河報》影片截圖）

檢方則在庭上指出，郭女就虐待罪並未如實供述。控辯雙方主要圍繞郭某是否構成自首、虐待罪是否成立，以及應否將故意傷害罪與虐待罪合併懲處展開激烈辯論，而控方未有當庭提出具體量刑建議。

控辯雙方主要圍繞郭某是否構成自首、虐待罪是否成立，以及應否將故意傷害罪與虐待罪合併懲處展開激烈辯論。（《閃電新聞》影片截圖）

生父態度反覆 家屬拒妥協促判極刑

郭女於2025年11月被警方刑事拘留後，生父李男竟於同年12月16日為其簽署刑事諒解書，變相替郭女求情。惟李男在休庭期間一度向家屬表示不同意撤銷諒解書，但散庭後又改口聯絡前妻謝女士，聲稱可以撤銷諒解書，惟具體時間未定。

男童生父李男今日現身法院，一度向家屬表示不同意撤銷諒解書，但散庭後又改口聯絡前妻謝女士，聲稱可以撤銷諒解書，惟具體時間未定。（《大河報》影片截圖）

男童生母謝女士與男童爺爺均明確拒絕接受被告道歉。（《大河報》影片截圖）

男童生母謝女士與男童爺爺均明確拒絕接受被告道歉，謝女士直斥前夫一再傷害孩子，懇請法院對郭某判處極刑（死刑立即執行）；男童爺爺更怒斥，若兒子不撤銷諒解書，便當作沒有這個兒子。