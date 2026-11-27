廣州工廠近日爆出職場侮辱事件。有員工在社交平台發文，指日前到工廠洗手間門外的飲水機斟水時，發現機身貼有1張字條「禁止使用飲水機泡即食麵、吃飯，餓了左轉坑裡有熱乎的」，暗指員工肚餓可到旁邊廁所「充飢」。事件在網上惹起公憤，網民紛紛怒斥告示侮辱人格。涉事工廠於11月25日回應內地傳媒查詢時證實事件，承認字條用詞低俗不當，指告示由倉庫1名職員私自張貼，廠方已對其作出批評教育及要求提交書面檢討。



涉事職員表示：「當時在貼告示的時候，本意是為了規範飲水機使用，防止大家用飲水機泡即食麵吃飯，避免設備損壞、造成飲水區域髒亂。」（AI生成圖片）

有員工在社交平台發文，指日前到工廠洗手間門外的飲水機斟水時，發現機身貼有1張字條「禁止使用飲水機泡即食麵、吃飯，餓了左轉坑裡有熱乎的」。（網上圖片）

字條貼於洗手間門外飲水機 網民斥：把員工當什麼了

據內地媒體《極目新聞》報道，涉事相片拍攝於11月23日下午，地點位於廣州某工廠5樓洗手間門外的洗手台位置。從網上流傳相片可見，1張白紙黑字的字條貼在飲水機處，上面印有：

禁止使用飲水機泡麵（即食麵）、吃飯，餓了左轉坑裡有熱乎的。 字條文字

發帖員工直言，看到字條後「心裏很不是滋味」，認為廠方即使要規管員工在工作區域飲食，亦不應使用極具侮辱性的字眼。帖文隨即在網上流傳，不少網民表示：

毫無基本尊重！ 網民

把員工當什麼了？ 網民

廠方調查揭倉庫職員私貼 涉事者寫書面檢討

《極目新聞》於11月24日上午聯絡涉事廠方，職員當時表示已留意到網上帖文，坦承紙條上的措辭確實不妥，廠方隨即展開內部調查。至11月25日下午，廠方職員證實該字條是由工廠5樓倉庫1名職員自行張貼，且在張貼後不久已被撕走。廠方職員在電話中向記者複述了涉事職員的書面檢討內容：

……當時在貼告示的時候，本意是為了規範飲水機使用，防止大家用飲水機泡即食麵吃飯，避免設備損壞、造成飲水區域髒亂。但我一時圖省事，沒有斟酌用詞，寫下了『餓了左轉坑裡有熱乎的』這種低俗、不當的文字……我才徹底意識到自己犯下的錯誤，作為管理人員，發布通知告示應當文明規範、有理有據，而不是用這種玩笑式、低俗的話語去警示員工…… 涉事職員

廠方職員進一步解釋，根據工廠衛生規定，員工用膳必須前往飯堂或指定餐飲區，工作區域內嚴禁進食，否則容易滋生蟲害，進而影響產品質素。（AI生成圖片）

廠方重申防蟲害工作區禁進食 已規範告示張貼

廠方職員進一步解釋，根據工廠衛生規定，員工用膳必須前往飯堂或指定餐飲區，工作區域內嚴禁進食，否則容易滋生蟲害，進而影響產品質素。廠方強調，除了對涉事員工進行批評教育及要求其提交書面檢討外，亦已針對廠內各類告示及通告的審批與張貼作出明確規範，防止同類事件重演。發帖員工亦在最新發布的影片中確認，廠方已就事件作出妥善處理。

（《極目新聞》）