家長有清潔善後，總好過留下一地尿液。近日網上流傳影片，有男童乘搭港鐵時難忍便意，當場於車廂內小便，同行媽媽隨即拿出紙巾抹乾淨地上尿液，並放進膠袋中，主動清潔行為獲不少網民體諒，指出「1個女人孭住咁多嘢，仲要湊住2個細路，真係唔容易呀！仲要咁好手尾抹地，一定要畀個讚佢」、「將心比己，小朋友突然急起上嚟，真係無辦法，呢位家長事後已經做得好好」。



也有網民仍然作出批評，「乜嘢世界？竟然咁多人撐嗰個媽咪？黐線㗎？喺車上面喎！你有膠袋就屙落膠袋度啦，冇就，一係着返尿片出街。屙落地下就算抹返，都一陣尿味」、「咪着學習褲囉，真係忍唔住仲有條褲防到嘅，咁樣係影響車廂其他人，點都要教育出門前清一清，或者要有計劃去邊度，中途會有洗手間要去，帶小朋友出街係要有計劃」。



近日網上流傳影片，有男童乘搭港鐵時難忍便意，於車廂內小便。（facebook群組「香港即時突發事件討論區」影片截圖）

有網民於facebook群組「香港即時突發事件討論區」轉載1段影片，見到有媽媽1人帶着兩名年幼兒子乘搭港鐵，其間穿黑色外套的小兒子難忍便意，媽媽只好協助他於車廂內小便，見到地上有少許尿液。

港鐵男童車廂小便 媽媽紙巾抹地後放膠袋

媽媽其後拿出放在嬰兒車內的大膠袋，拿走原本裝着的物品，將膠袋當作垃圾袋。媽媽抱起小兒子放回嬰兒車後，拿出紙巾抹乾淨地上尿液，並放進膠袋中。

媽媽其後拿出放在嬰兒車內的大膠袋，拿走原本裝着的物品，將膠袋當作垃圾袋。（facebook群組「香港即時突發事件討論區」影片截圖）

媽媽其後拿出放在嬰兒車內的大膠袋，拿走原本裝着的物品，將膠袋當作垃圾袋。（facebook群組「香港即時突發事件討論區」影片截圖）

媽媽其後拿出放在嬰兒車內的大膠袋，拿走原本裝着的物品，將膠袋當作垃圾袋。（facebook群組「香港即時突發事件討論區」影片截圖）

樓主：點解唔直接屙落膠袋度呢？

影片中片主驚訝媽媽主動善後的行為，大呼「第一次見到呀，好榮幸呀！」。

而轉載影片的樓主亦說，「其實我surprise佢有抹，超級純熟，但點解唔直接屙落膠袋度呢？」

媽媽抱起小兒子放回嬰兒車。（facebook群組「香港即時突發事件討論區」影片截圖）

媽媽抱起小兒子放回嬰兒車。（facebook群組「香港即時突發事件討論區」影片截圖）

網民籲多教育兒子：養成搭車前要習慣去廁所

「就算抹咗，地下一樣好臭」



「其實係教育問題，養成搭車前要習慣清一清，唔係急嗰刻先嚟諗辦法，鑊鑊都煮到嚟先食，急呀，咪即時踎低除褲屙囉，咁唔係叫型，只係影衰緊你自己咋」



「細個阿媽會叫我哋搭車前去廁所，就算到時真係急佢都會叫我哋忍住，又真係忍到即刻落車解決，我真係未試過喺車屙囉」



「每個孩子的如廁發展進度都不同，2歲幼兒可以穿尿片或學習褲是很常見的，在戒片前，孩子可能會有尿急或失禁的情況。家長出門前是否可以先帶孩子上廁所，並準備好尿片、濕紙巾和替換衣物呢？再者如廁訓練是孩子的個人發展過程，需要時間和耐性；但無論孩子是否已戒片，都應該教導他到洗手間或合適的地方如廁，而不是隨處小便。這樣既能保持環境衛生，也能幫助孩子建立正確的習慣是常識吧」



「小朋友一急，家長會下意識落車搵職員借廁所？定係隨處屙？又或是上車前去1次？呢啲都係不斷循環發生，個小朋友會因應家長處理，下一次就會習慣行為」



媽媽拿出紙巾抹乾淨地上尿液，並放進膠袋中。（facebook群組「香港即時突發事件討論區」影片截圖）

媽媽拿出紙巾抹乾淨地上尿液，並放進膠袋中。（facebook群組「香港即時突發事件討論區」影片截圖）

有網民籲體諒：小朋友咁細個好難忍，家長已有善後

「小朋友急屎急尿有計咩……」



「其實小朋友咁細個好難忍，家長已有善後，又何苦影人放上網呢？」



「其實細路仔有時急起上嚟都無計，1個帶兩個細嘅算係咁，人哋都有清潔返，體諒下啦」



「有時啲細路你當刻問佢，佢可能會話『冇、唔急』，但過咗幾分鐘又話好急，咁應該點處理？」



「我都有次試過個兩歲女太急，又搵唔到廁所，無計，喺花園街街邊就地正法（小便）！途人狂X，話我係咩人，我心諗你哋細個有時都會咁做，真係迫於無奈先會咁做！我自己都好無奈，想哭，做人媽咪真係好難！」



「需保持地方清潔，帶備一次性尿袋！」



媽媽拿出紙巾抹乾淨地上尿液，並放進膠袋中。（facebook群組「香港即時突發事件討論區」影片截圖）

港鐵附例：若乘客留下污水，最高可被罰款港幣5,000元及監禁6個月

根據《港鐵附例》第6條（a）項，任何人不得致使、准許或容受污物、污水或其他厭惡性物體流入或進入或放置在鐵路處所的任何部分，否則最高處罰為罰款港幣5,000元及監禁6個月。

（facebook群組「香港即時突發事件討論區」）