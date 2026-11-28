抑鬱症急性情緒失控時，往往需要具同理心的安靜陪伴與具體支持！本港有女生今年11月25日在Threads發文，表示自己有嚴重抑鬱，同日在街上「突如其來唔知係咪復發，冇原因咁樣喊咗成個幾、兩個鐘」，但她沒有紙巾，由於不停流鼻水，只好前往附近1間OK便利店買紙巾，當時仍然「喊到收唔到聲」。



收銀處男職員見到樓主在流淚，向她表示「天氣凍啊，我請你飲包嘢飲啦」；樓主當時直言自己身上只有12元，沒有金錢支付額外飲品，男職員堅持免費提供飲料，樓主「最後攞咗包暖朱古力奶飲，連多謝都講唔到」，只能「點頭多謝佢」。



暖心事接踵而至，樓主之後在「戶外行咗成個幾鐘」，仍然繼續爆喊，有陌生年輕女生見狀，「行咗過嚟畀包紙巾我，同我講『你冇事呀嘛？』，叫我唔好再喊啦」。



樓主有嚴重抑鬱，同日在街上「突如其來唔知係咪復發，冇原因咁樣喊咗成個幾、兩個鐘」。（《和解在後》劇照）

樓主在文中感激2位好心人，「原來香港係真係有善良嘅人」，「好多謝OK便利店送包朱古力畀我嘅哥哥，同埋送包紙巾畀我嘅姐姐」、「好多謝您哋，好人一世平安」。

帖文引起許多網民熱議：

「推畀佢哋睇到」



「呢個世界有好多衰人，但同時都係有好多善良嘅人」



「放遠啲睇，世界仍然有好多美好之處，加油啊，你一定會一日比一日好」



「咁你都要做好人，帶住善良嘅心幫助下一個同樣好似你突然情緒失控，真係1包嘢飲、1包紙巾可以勝過千言萬語」



OK便利店男職員提供免費暖朱古力奶，熱心女途人遞上紙巾慰問，令樓主非常感激。（AI生成圖片）

樓主回覆指收到許多人的鼓勵，「好感恩同大家素未謀面，都依然會鼓勵1個完全唔識嘅人，多謝你哋」，並指自己小時候迷路，「最後都係靠1個姐姐帶我搵返屋企人」，所以之後見到同類情況，都會「幫小朋友搵返佢媽媽，安全咁帶返佢去屋企人身邊」。樓主表示「可能真係一個好微不足道嘅動作，其實都可以帶畀當事人1種溫暖」。

網民大讚好人好事，表示「推畀佢哋睇到」。非涉事便利店，資料圖片。（黃學潤攝）

（Threads@chingah_57）