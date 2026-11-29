身高較矮的男性，真的比較容易發脾氣、好勝心更強？心理學上有所謂的「拿破崙情結」（Napoleon Complex），指個子較矮的人可能透過強勢態度或競爭行為，彌補身高帶來的心理落差。



過往有研究發現，身高較矮的男性在特定競爭情境下，的確會採取較強勢的策略，甚至有研究將身高與自戀、操控他人等人格特質掛鈎。不過，2025年有研究團隊擴大樣本重新進行研究，結果卻出現反轉，真正值得關注的，或是人們如何看待自己的身高。



身高較矮的男性是否更具攻擊性，一直是心理學界探討的議題。（《Tall Girl》電影劇照）

何謂「拿破崙情結」？矮個男性或以強勢行為作補償

「拿破崙情結」的概念，源於外界對法國軍事家拿破崙（Napoleon Bonaparte）的印象，認為他因身材矮小而具有強烈的征服慾及權力慾。不過，歷史研究指出，拿破崙的身高其實與當時男性的平均身高相若。

心理學界亦有人將此現象與奧地利心理學家阿德勒（Alfred Adler）的自卑情結理論聯繫起來，認為當一個人察覺自己在某方面處於劣勢時，可能透過其他方面的表現作出補償，惟「拿破崙情結」並非正式的精神疾病診斷。



心理學上的「拿破崙情結」，認為身材較矮的人可能透過強勢行為彌補自身的心理落差。（《矮仔多情》電影劇照）

矮個男性面對高個對手 傾向保留更多金錢

2018年，荷蘭阿姆斯特丹自由大學等院校的研究人員，在心理學期刊《Psychological Science》發表研究，透過多項實驗觀察身高如何影響男性在競爭時的行為。其中一項實驗名為「獨裁者遊戲」（Dictator Game），研究人員讓參加者分配金錢，分配者可以自行決定保留多少金錢，餘下的則交給對手，而對手無權拒絕。

結果發現，當身高較矮的男性面對比自己高的對手，且掌握全部分配權時，較傾向為自己保留更多金錢。然而，當對手同樣擁有一定決策權，可以拒絕分配方案時，這種現象便不明顯。

研究未有發現身高較矮的男性更具直接攻擊性。（《Tall Girl》電影劇照）

辣椒醬測試攻擊性 矮個男性未見更具攻擊性

研究人員亦透過「辣椒醬測試」（Hot Sauce Task），讓參加者決定對手需要進食多少辣椒醬，藉此量度其直接攻擊行為。有趣的是，身高較矮的男性並沒有明顯分配更多辣椒醬予對手，研究未能證明他們更具直接攻擊性。

研究人員認為，身高較矮的男性在察覺自己處於體格劣勢時，可能會因應情況調整競爭策略，透過非肢體方式爭取更多資源，而非直接與對手發生衝突。



研究結果出現反轉，具有部分黑暗人格特質的人，反而較傾向希望自己長得更高，惟兩者尚未建立明確因果關係。（01熱話製圖／AI生成圖片）

2023年研究指矮個子或具更多「黑暗人格」特質

2023年，另一研究團隊在心理學期刊《Personality and Individual Differences》發表一項涉及367人的研究，當中約63%為男性，探討身高、對自身身高的滿意程度，以及「黑暗三角人格」（Dark Triad）之間的關係。

「黑暗三角人格」主要包括以下3種人格特質：

自戀（Narcissism）： 過度重視自我，渴望獲得他人認同及讚賞。



馬基雅維利主義（Machiavellianism）： 傾向透過算計或操控他人達到個人目的。



精神病態特質（Psychopathy）： 較缺乏同理心及悔意，可能具有衝動等特質。



當時研究發現，身高較矮及希望自己長得更高的人，與上述人格特質存在一定統計關聯，令「拿破崙情結」再次成為討論焦點。

比起實際身高，個人如何看待自己的身高，或更值得研究人員關注。（《我的哈比情人》電影劇照）

943人重做實驗 真正關鍵或是對身高不滿

不過，2025年研究結果卻出現反轉。奧地利卡爾蘭德施泰納健康科學大學（Karl Landsteiner University of Health Sciences）研究人員參與重複上述研究，將樣本擴大至943人，相當於原有研究的約2.6倍。

結果發現，研究人員未能再次證實身高較矮與黑暗人格特質之間存在關聯，反而發現具有相關人格特質的人，較傾向希望自己長得更高。

換言之，比起一個人實際有多高，他如何看待自己的身高，或更值得研究。然而，現有結果仍未能證明對身高不滿會導致黑暗人格特質，亦不能排除人格特質反過來影響個人對外貌的要求。

綜合多項研究，身高並非判斷一個人是否具攻擊性的可靠依據。與其單憑身高給別人貼上「自卑」、「暴躁」或「好勝」等標籤，不如觀察其待人處事的實際表現。



（綜合）