鄰里噪音糾紛，竟演變成惡毒網絡詛咒！浙江杭州日前發生1宗引發熱議的鄰里糾紛，1名斥資約700萬人民幣（約823萬港元）置業的父親，早前因家中孩童嬉鬧被樓下住戶投訴噪音，本以為當面道歉後事件已告一段落，豈料日前在手機Wi-Fi列表中，赫然發現1個名為「701小孩替人擋災」的網絡名稱。據現場實測，該信號在樓下601室門口顯示滿格，但601室住戶至今未有現身回應。事件在網上引發兩極討論，警方及社區部門已介入跟進。



楊先生日前在手機Wi-Fi列表中，赫然發現1個名為「701小孩替人擋災」的網絡名稱。（微博圖片）

斥700萬買學區房 暑假孩童嬉鬧種禍根

據內地媒體《紅星新聞》報道，事主楊先生於去年4月（2025年4月）花費約700萬人民幣，在杭州某屋苑購入701室，初衷是為就讀小學二年級的8歲兒子爭取更佳教育資源。今年暑假期間，親戚家2名男童到訪玩耍並發出較大聲響，樓下601室住戶隨即上門反映噪音問題，楊家當時已即場致歉，原以為事件就此平息，但鄰里隔閡顯然未消。直至近日，楊先生準備連接家中Wi-Fi時，在可用網絡列表中驚見「701小孩替人擋災」的名稱，矛頭直指其兒子。他懷疑是樓下鄰居所為，令原本已平息的噪音糾紛再次升溫。

楊先生懷疑詛咒Wi-Fi名是樓下鄰居所為。（微博圖片）

實測信號指向601室 鄰居避不見面

據悉，事主用手機逐層實測701室門口僅收到一格信號，上層801室完全搜尋不到，樓下601室門口則顯示滿格。楊先生曾兩度登門敲門均無人應門，遂向物業管理處求助，但管理處多次致電及留言同樣未獲回覆，楊先生最終選擇報警並向社區部門反映。物業管理員透露，601室業主過往曾兩三次投訴701室發出噪音。目前社區正跟進調查，截至目前，601室住戶仍未露面，涉事Wi-Fi的名字是否由其設置尚待證實。

楊先生曾兩度登門敲門均無人應門，遂向物業管理處求助，但管理處多次致電及留言同樣未獲回覆。（微博圖片）

律師析法律責任 網民反應兩極

事件在社交平台上引發熱議，「將私人Wi-Fi改為詛咒鄰居字眼」屬道德問題還是觸犯法律，成為輿論焦點。浙江豐國律師事務所律師陳松濤指出，Wi-Fi名稱傳播範圍有限，難以構成名譽權侵犯，但帶有房號及「小孩」字眼的詛咒式表述，已侵犯人格尊嚴並違背公序良俗；若證實為601室所為，法院可支持要求對方停用，但因實際損失難以舉證，索償不易獲批。

楊先生日前在手機Wi-Fi列表中，赫然發現1個名為「701小孩替人擋災」的網絡名稱。（微博圖片）

網民對事件看法兩極。一方批評樓下做法過火，直言：

「鄰里矛盾不該拿孩子出氣，惡意Wi-Fi名字充滿惡意，很容易給孩子造成心理陰影。」



「不應該咒罵小孩。」



另一方則同情樓下住戶，認為：

「樓下也花了700萬天天聽噪音。」



「肯定是樓上小孩整天鬧騰，溝通無果樓下才這麼弄。」



「找找自身的原因，凡事都有因果的。」



（綜合）