爛牙根不痛就不處理？隨時由普通發炎演變成致命癌變！廣東1名56歲婦人忽視口腔殘根，尖銳牙根長期摩擦舌黏膜，拔除殘根後潰瘍依舊2個月未癒，經病理檢查確診舌原位癌（即最早期、癌細胞尚未擴散的舌癌）。專家解釋，爛牙根本身不屬直接致癌物，但長期反覆摩擦舌頭會增加細胞異常增生、癌變風險。醫生拆解3大高危潰瘍警號，提醒市民若同一位置潰瘍超過2至3星期不癒，應及早求醫檢查。



廣東1名56歲吳姓婦人右側舌頭反覆疼痛。（AI生成圖片）

56歲婦拔尖銳殘根後潰瘍未癒 確診舌原位癌

據內地傳媒「DV現場」報道，廣東1名56歲吳姓婦人右側舌頭反覆疼痛，前往牙科診所檢查，才發現右下後牙遺留的一截尖銳殘根，長期摩擦舌頭造成潰瘍。醫生隨即為她拔除該顆殘根。

原以為傷口很快便能痊癒，豈料2個月過去，吳婦舌頭上的潰瘍毫無好轉跡象。她轉往醫院進一步檢查，醫生見潰瘍邊緣凹凸不平、周邊出現白斑，觸摸時基底質地偏硬，懷疑已不是普通潰瘍，屬癌前病變，甚至是早期癌變。吳女士其後接受手術，經病理化驗確診舌原位癌，幸發現得早，及時接受治療。

牙醫發現，吳女士右下後牙遺留的一截尖銳殘根，長期摩擦舌頭造成潰瘍。（AI生成圖片）

爛牙根非致癌物 長期慢性機械刺激成「幫兇」

外界熱議「爛牙根未拔竟演變成口腔癌」，浙江溫嶺朗德口腔門診牙醫李春城接受《中國藍新聞》訪問時解釋：

爛牙根在醫學上稱為「殘根」，本身不含致癌成分，不會像煙草或檳榔般直接誘導細胞病變，但卻是癌變過程中的「幫兇」。 李春城

殘根邊緣尖銳，說話、咀嚼時反覆摩擦舌邊或口腔黏膜，令黏膜陷入「受創—修復—再受創」的惡性循環。長期慢性刺激令黏膜反覆破損、角質增厚，炎症持續刺激細胞異常增生、累積基因突變，有機會發展為浸潤癌（即癌細胞已穿透基底膜向深層組織擴散的侵襲性癌症）。

吳女士其後接受手術，經病理化驗確診舌原位癌（即最早期、癌細胞尚未擴散的舌癌），幸發現得早，及時接受治療。（AI生成圖片）

一般「痱滋」抑或口腔癌前兆？認清3大高危特徵

不過，口腔殘根並不等同一定會演變成口腔癌，公眾毋須過度恐慌。惟口腔癌早期組織病變大多沒有明顯痛楚，容易被忽略，市民平日應多留意口腔狀況。一般來說，良性「痱滋」在2至3星期內會自行癒合，若出現以下3大高危警號應及早就醫：

1. 位置固定：潰瘍長期反覆出現在同一位置，且緊貼爛牙、崩牙或不合適的假牙邊緣；



2. 久治不癒：一旦潰瘍持續超過2至3星期仍未消退；



3. 觸感異常：普通潰瘍基底柔軟，但癌變相關潰瘍往往基底發硬、邊緣隆起，外觀呈現火山口狀或花椰菜狀，甚至伴隨口腔白斑或紅斑。

