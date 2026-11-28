搭乘飛機時，應該如何揀選座位才是最適合？有網民在討論區發文，指乘坐飛機時必定會選擇走廊位，方便上廁所、腿部伸展空間相對較大，同時可以時刻留意頭上行李架，避免被「機艙老鼠」有機可乘。絕大部分網民都認同走廊位的確好處多，「方便出入，唔使煩到人」、「落機都方便啲」。



有連登仔列出3大好處，指搭乘飛機時必定會選擇走廊位。（AI生成圖片）

連登仔列舉3好處：搭飛機一定要坐走廊位

有連登仔在討論區以「有冇人搭飛機一定要坐走廊位？」為題發帖，並列出3點好處，認為選坐走廊位最為優勝。

樓主指走廊位不但方便出入，腿部伸展的空間更大。（AI生成圖片）

方便出入、腿部空間更大 避免遇「機艙老鼠」！

樓主指，首先是去廁所較為方便，毋須越過其他乘客；其次是座位空間更闊落，「可以放一邊大髀出走廊，偷少少位」；最後則是安全問題，可以隨時留意有否可疑人士接近頭頂的行李架，以免貴重物品遭人盜去。

更重要的是，可隨時留意頭頂行李架，避免遭人盜竊。（AI生成圖片）

網民深表認同：行出行入，方便太重要

許多網民都表示認同，「不論長短途，都揀走廊位」、「試過俾兩個大男人夾喺中間，忍咗6個鐘尿之後，老X都揀走廊位」、「我成日瞓唔到，方便出入唔使煩到人」、「落機都方便啲」、「仲可以起身伸展」。惟有留言覺得要視乎乘客年齡和機程：

「長途機先坐，短途窗口位」



「小朋友坐窗口位，睇風景；中年人坐走廊，尿頻」



伸腳佔用走廊有阻通道？ 網民這樣看！

但有人質疑，將腳放出走廊同樣會影響空服員或其他乘客，「走廊多人行，空姐又要推車派餐，盞阻住人」。有留言隨即反駁，對於長腿人士，走廊位的確是最好選擇，「起碼有一邊無人同你撞腳，隻腳唔使突出去，已經多咗手柄嗰少少位」、

當你對腳有返咁上下長，要擘大對髀坐，坐十幾個鐘頭機，多少少位就係多少少位，差好遠 網民意見

（連登討論區）