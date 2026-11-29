月入約1.6萬元，而近半薪金都花作家用，想搬離父母家中追求自由就成難以達到的奢望！1名26歲香港男生先後在親子王國討論區和香港討論區發文，透露自己月入16,362元，現與父母及胞弟一家四口同住上水。由於父親身體欠佳，已經退休逾4年，胞弟則於半年前大學畢業，至今仍未找到工作，目前留在家中協助照顧父親，家庭經濟重擔落在樓主與母親身上。



樓主父親患有長期病，已退休4年。（《翻盤下半場》劇照）

樓主透露，父親要求每月給予5,000元家用，母親則要求3,000元，合共8,000元，佔其每月收入接近一半，其餘開支包括保險、交通、膳食及強積金供款等，每月只能儲到大約4,600元，偶爾亦需花費800元看皮膚科醫生，以及作小額慈善捐款。



部份青年宿舍的宿位月租約3,000元，樓主認為較近上班而且有私人空間，故希望申請入住。資料圖片。（青協圖片）

樓主在銅鑼灣工作，每天往返上水住所及公司，來回車程至少2.5小時，不但耗費大量時間及交通費，「成日OT 2個幾鐘, 冇OT錢」，加上「好想有多啲空間自由」，亦較喜歡市區生活，「長時間住屋企好唔開心」。社工了解其處境後，建議樓主嘗試申請青年宿舍。



樓主物色到部份市區青年宿舍，最便宜的宿位月租約3,000元，部份更設有儲蓄津貼，然而，樓主父親近日健康轉差，需要使用導尿管，短期內或需到私家醫院接受手術，估計費用高達16萬元。樓主指，父母勉強能夠負擔手術費，但家中下月或要重新聘請家傭照顧父親，家庭開支將進一步增加。父母強烈反對樓主申請青年宿舍，「因為想我儲錢，唔想我使多一筆錢，同埋想一齊住有個照應」，即使自己堅持搬離住所，父母仍然要求樓主每月繳交8,000元家用。



有意追夢做機師 憂培訓80周無收入

除了想遷出之外，樓主亦有意追逐機師夢。樓主指自己大學畢業時適逢疫情，所以一度放棄，後來在朋友鼓勵下嘗試參加航空公司的機師體驗活動，更透過Facebook機師群組，先後認識了2名分別在香港及澳洲的機師，從中學習及交流，但聽聞航空公司見習機師計劃的競爭相當激烈，「同埋80個星期培訓冇人工，只有喺海外培訓先有津貼」，為其補習的機師亦不建議樓主現階段搬出，認為應先儲錢。

面對家庭經濟壓力、父親健康問題、獨立生活及追夢之間的取捨，樓主不禁詢問網民，應否暫緩申請青年宿舍數個月，等到「屋企經濟再好啲再諗？定係諗轉工轉人工高啲嘅工？」。

樓主在銅鑼灣工作，每天往返上水住所及公司，來回車程至少2.5小時，不但耗費大量時間及交通費，「成日OT 2個幾鐘, 冇OT錢」。（《日落下的彩虹》劇照）

網民建議暫住家中儲錢

帖文引來許多網民熱議：

「睇咗頭幾句，只係想讚你好乖，你屋企咁有困難，真係唔識畀意見，希望你細佬搵到工可以幫到手」



「建議你繼續住屋企儲錢先，如果轉工，人工高啲，就轉工，因為搬出去住又好，去讀見習飛機師又好，全部都需要錢，所以必須要考慮經濟負擔到先好行動，希望你細佬可以快啲揾到嘢做，幫補一下家庭開支」



「細佬搵份工，家庭負擔就細好多，一齊住先，等家庭穩定返先搬出去，況且搬出去都要畀家用吧，搬咗出去，月入$16,362，有機會月光族，26歲唔後生，為自己將來，長遠要搵份高人工啲嘅工」



樓主有意追逐機師夢。（《開心直航》劇照）

政府推出「青年宿舍計劃」 列出多個申請條件

為回應在職青年對獨立居住空間的需求，政府推出「青年宿舍計劃」，資助非政府機構興建青年宿舍，其後於2022年宣布擴大計劃，資助機構將合適酒店及旅館的房間改作青年宿舍。



位於啟德的啟航1331青年驛站。（資料圖片）

青年宿舍的申請人須為18至30歲的香港永久性居民，並為在職人士，包括全職、兼職及自僱人士，惟全日制學生不合資格。現時單人申請的每月入息及資產淨值上限分別為29,600元及411,000元，雙人申請則是59,200元及822,000元。申請人不得持有任何香港住宅物業，過往入住政府青年宿舍的累計年期亦不得超過3年。此外，正輪候公屋的合資格青年亦可申請青年宿舍，毋須放棄原有公屋申請。



值得留意的是，政府考慮到青年正處於事業發展階段，收入或隨工作經驗增加而上升，因此合資格租戶向同一青年宿舍申請續租時，毋須再次接受入息及資產限額審查。換言之，即使入住後獲加薪，收入超出原有申請上限，亦不代表必須立即遷出。



父母反對樓主搬入青年宿舍，即使樓主堅持搬離住所，父母仍然要求樓主每月繳交8,000元家用。（《翻盤下半場》劇照）

全港共有7間青年宿舍正在營運 平均房間入住率約90%

根據民政及青年事務局規定，青年宿舍的租金不得高於鄰近地區面積相若單位市值租金的6成，讓青年人在獨立生活的同時積累儲蓄。青年宿舍一般首次租期至少為2年，期滿後可申請續租，惟在政府青年宿舍計劃下的累計租住年期不得超過5年。

青年宿舍除了設有租住年期限制，個別營運機構亦會要求租戶參與指定活動，例如由荃灣如心酒店部分房間改建而成的Home²青年宿舍，要求租戶每年參與不少於200小時社區或義務服務，並設有積分制度，鼓勵住戶參與不同活動。

為回應在職青年對獨立居住空間的需求，政府推出「青年宿舍計劃」，資助非政府機構興建青年宿舍。（示意圖/資料圖片）

民政及青年事務局局長麥美娟於2026年11月25日回覆立法會質詢時透露，截至今年9月底，全港共有7間青年宿舍正在營運，平均房間入住率約90%。青年宿舍計劃下推出的宿位數目，已由本屆政府上任時的80個，增至現時最高逾3,700個。另外3個由政府全資興建的青年宿舍項目，預計由今年年底起陸續落成，合共提供逾1,000個宿位。

（綜合）