昔日香港有「不夜城」之稱，即使晚上10時，街頭仍不乏食肆營業，市民看完電影再吃宵夜更是平常事。近日有港人在連登討論區發文，慨嘆如今晚上8至9時後已難以找到食肆，只剩下連鎖餐廳可供選擇。



帖文引起不少網民共鳴，有人透露海外親友即將回港，指明要吃大排檔、避風塘海鮮及逛夜市，自己卻不知應帶他們到哪裏，更有人懷念昔日街頭小販檔林立的熱鬧景象。



有網民懷念昔日街頭小販檔林立的景象，直言掛念小販檔售賣的排骨飯及炸大腸。（資料圖片）

港人呻晚9點後難覓食 打工仔：基本上真係9成關晒

有港人近日在連登討論區以「唉 宜家8-9點後想搵d野食都難」為題發文，慨嘆晚上外出用膳只剩下連鎖餐廳可供選擇。

不少網民分享相似經歷，有人指出現時不少食肆晚上9時半便打烊，9時已是最後點餐時間，即使餐廳仍然營業，食物選擇亦相當有限，

「平時慣咗8:30後食飯，出去搵間茶記食燒味，一係無哂，一係得返兩樣，搞唔掂」。



食肆提早關門亦令夜收工的打工仔大感不便，有人無奈表示：

「小弟平時收工收9點，返到自己住嗰區都10點，基本上真係9成關晒」。



有網民透露平日晚上9時下班，回到居住地區時，大部份食肆已經關門。（資料圖片／董素琛攝）

海外親友回港指定吃宵夜 港人嘆不知如何招待

除了日常用膳受到影響，有港人更因招待海外親友而大感頭痛，「遲啲有親戚係外國返嚟已經話一定要食宵夜，而家都唔知帶佢哋去邊度好」。

有網民建議到深水埗覓食，惟該港人解釋，親友想體驗的不單是吃宵夜，而是昔日香港獨有的街頭飲食氛圍，「佢哋話要大排檔feel同食避風塘海鮮，又話要行女人街嗰種夜市，今時今日嘅香港真係唔係嗰回事」。

另有網民認為，大排檔昔日以價廉物美、鑊氣十足見稱，如今部份大排檔的收費甚至比酒樓昂貴，加上用餐環境欠舒適，令自己失去光顧意欲。

有港人在連登發文，慨嘆現時晚上8至9時後已難以找到食肆，只剩下連鎖餐廳可供選擇。（黃煒堯攝）

網民懷念昔日車仔檔 周末看電影後吃宵夜

討論亦勾起不少港人對昔日宵夜文化的集體回憶：

「好掛住小販檔排骨飯同炸大腸」



「因為街邊唔好食同太貴，買隻氣炸鍋返嚟自己整好過」



「睇到價錢，其實都唔太想係街度食，寧願買定急凍食物放屋企」



「嗰啲凍肉鋪次次都排長龍，多咗人自己煮」



「好似年宵咁，搵兩區常駐365日夜市都得掛」



「香港係衰唔集中同冇好似夜市果種平民d野食，但旺角、佐敦、尖沙咀10點後都仲有d唔少野揀啦」



外出用膳太貴 網民寧買急凍食品在家吃

究竟為何港人減少晚上外出用膳？有網民認為疫情改變了港人的生活模式，亦有人直言外出用膳開支太大，寧願在家享受美食。

「睇到價錢，其實都唔太想係街度食，寧願買定急凍食物放屋企，想食就叮黎食，又平，又好食，而且可以開住電腦睇野，舒舒服服咁食」。

有人透露家中添置了大型冰櫃及食品儲存櫃，基本上茶餐廳供應的食物，自己在家亦能隨時烹調。另有人指出在家聚會可以節省切餅費及酒水開支，加上外賣平台普及，毋須特意外出。

亦有網民反駁，旺角、佐敦及尖沙咀等旺區晚上10時後仍有不少食肆可供選擇。（資料圖片）

網民反駁旺區仍有不少選擇 食肆早關門未必是壞事

不過，亦有網民認為情況視乎地區而定，香港並非完全沒有夜生活，「香港係衰唔集中同冇好似夜市嗰種平民啲嘢食，但旺角、佐敦、尖沙咀10點後都仲有d唔少野揀啦」。

有人從食肆經營者角度出發，指出深夜客源不穩定，商戶難以為少量顧客延長營業時間；亦有人認為時代已變，昔日熱衷夜生活的一群人如今也上了年紀，「以前出夜街嗰班而家九點就眼瞓啦」。更有網民從打工仔角度看待食肆提早關門的現象，認為這未必是壞事，至少「多咗打工仔可以早啲收工歸家」。

海外華人與遊客對香港飲食文化的想像，往往停留在周星馳電影或八九十年代港產片中「鑊氣蒸騰」的街頭大排檔。然而現實卻殘酷得多，香港特區政府立法會書面質詢及食環署最新統計數據，全港持牌固定街頭熟食攤位（即傳統大排檔）已跌至僅剩 17 間，且牌照集中於中西區與深水埗，早自上世紀七十年代起便停發新牌。大牌檔的傳承受阻及市容法規的夾擊下，昔日遍佈港九的街頭宵夜生活早已消失，海外親友回港也難找「舊香港味道」。

（連登討論區）