廣東佛山近日出現1宗罕見的分娩案例。1名早產孕婦接受手術時，嬰兒連同完整的羊膜囊一併娩出，內裏的羊水完全沒有溢出。這名「帶殼寶寶」出生的畫面曝光後，即時引發網絡熱議，不少網民驚歎生命奧妙，更笑稱嬰兒簡直是「全新未拆封」的現實版「哪吒寶寶」。



嬰兒娩出時完整包裹在羊膜囊內，外觀像1顆晶瑩剔透的水晶球。（微信視頻號@順德婦幼保健院產科影片截圖）

順德早產孕婦透過「帶殼分娩」手術產嬰

綜合《大河報》、《上游新聞》及「全國婦聯女性之聲」報道，廣東醫科大學順德婦女兒童醫院近日接收1名須接受剖腹產的早產孕婦，產科副主任韓鳳瓊為她進行「保留胎膜囊剖腹產手術」，即俗稱「帶殼分娩」。據網傳畫面，嬰兒娩出時完整包裹在羊膜囊內，外觀像1顆晶瑩剔透的水晶球。嬰兒出生後，醫護隨即剪開胎膜、清理呼吸道，協助嬰兒建立自行呼吸，其後轉往新生兒深切治療部持續觀察照料。

嬰兒娩出時完整包裹在羊膜囊內，外觀像1顆晶瑩剔透的水晶球。（微信視頻號@順德婦幼保健院產科影片截圖）

嬰兒娩出時完整包裹在羊膜囊內，外觀像1顆晶瑩剔透的水晶球。（微信視頻號@順德婦幼保健院產科影片截圖）

醫生解釋「帶殼分娩」原理：羊膜囊如同天然緩衝墊

這宗現實版「哪吒寶寶」案例在社交平台廣傳，不少網民留言形容：

這是「自帶結界」、「全新未拆封」的嬰兒。

韓鳳瓊向媒體解釋，胎兒在母體子宮內由羊膜囊及羊水包裹，惟一般自然分娩或常規剖腹產，胎膜多會提早破裂，即俗稱「穿羊水」。早產嬰「帶殼」出世，完整羊膜囊如同天然緩衝墊，能緩衝娩出瞬間的壓力急變，減低胎兒受壓及羊水誤吸風險，讓嬰兒由宮內環境平穩過渡到外界。



不過醫生強調，「保留胎膜囊剖腹產手術」對醫療團隊技術及默契要求極高，且有嚴格臨床限制，主要針對特定早產個案，並非孕婦可隨意指定的分娩方式；嬰兒連膜娩出後亦必須由醫護即時剪開胎膜清理呼吸道，切忌長時間留在囊內，以免發生窒息危險。