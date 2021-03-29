廖啟智逝世丨網民盤點演藝生涯經典角色對白　有個出現1集已搶戲

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-29 13:00

資深演員廖啟智周日（28日）不敵胃癌與世長辭，終年66歲，離世時家人一直在旁陪伴。智叔的死訊震撼演藝界，不少網民也於討論區一同盤點其多年來的經典演出，慨嘆香港再失去1名好演員。

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智叔縱橫演藝圈多年，出演過多個經典角色，以下為10個網民公認深入民心的演出及入腦對白：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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根據《尋秦記》劇情，古天樂飾演的項少龍為了讓時光倒留追回郭羨妮飾演的女友素清，故答應與富商李小超合作，參與時空穿梭回到秦朝。因此智叔飾演的烏有博士其實只出現了1集，然而不少網民仍大讚其演技讓人留下深刻印象，甚至看到畫片便「有聲」，即時聯想到其對白。

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