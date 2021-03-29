5歲童腳背嚴重燙傷致組織增生腫脹　網民斥如同虐兒：生仔要考牌

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-29 17:53

小朋友受傷可大可小，為人父母大多會非常緊張，不過網上流傳相片，指1名5歲男童1年前腳背嚴重燙傷，惟其母親帶他看醫生後，疑未有好好料理傷口，引致組織增生，令腳背嚴重腫脹。即使兒子傷口情況幾乎已影響步行，港媽仍未有理會，令其妹妹忍無可忍，只好請救網民處理方法。

網上群組流傳圖片，有網民稱其5歲姨甥去年嚴重燙傷，疑因未有妥善料理傷口致組織增生。（fb專頁「公務員secrets」圖片）

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有女網民於討論區及向不同網上群組投稿，指今年5歲大的姨甥1年前嚴重燙傷腳背，出現了巨大水泡，其後疑未有妥善護理傷口，令傷口位置的組織增生，長出如網球般大的肉芽，目測已影響正常步行及穿鞋。

投稿網民指，不清楚姨甥受傷的確實原因，「我家姐講到一嚿嚿」，又指姐姐未有帶姨甥看其他醫生，只等待排期9個月後才到公立醫院跟進。看到姨甥的腳背，她感到非常心痛及擔心，「唔想因為咁影響佢之後成長，同埋我好擔心個傷口組織有問題，所以我諗住畀錢佢去私家睇」。

她續指，姐姐曾提及姨甥的腳背嚴重腫脹是由於「用完啲橄欖油，然後佢去買去疤膏開始」，又指姐姐曾帶姨甥接受物理治療，「唔知醫生有冇叫佢用（去疤膏）」，認為姐姐未有好好照顧姨甥的傷口，只好請有類似經歷的家長網民教路及介紹兒科醫生。

投稿網民指，看到姨甥的腳背感到非常心痛及擔心，打算帶他到私家診所求醫。（fb專頁「公務員secrets」圖片）

帖文引起網民關注，不少人被樓主姨甥的傷口嚇倒，認為其姐姐未有妥善照顧姨甥，行為猶如虐兒。網民又指出嚴重燙傷必須好好護理，延遲醫治或不當處理傷口隨時導致傷勢惡化，「一年前啱啱開始唔處理好，而家生晒肉芽，好難返轉頭」、「燒傷傷口康復過程如果冇適當護理及善後，如着壓力襪等，就會變成咁，其實係肉芽增生，要去整形處理」。

另有網民質疑如小朋友嚴重受傷，醫護人員理應會盡快處理，認為樓主或其姐姐或有隱瞞，「好似唔係好合理，如果係咁嚴重醫生應該會即刻處理」、「對唔住我心地唔好，佢講到一嚿嚿我更加覺得佢係有隱瞞，疑似虐兒之後唔帶佢睇醫生」、「正常咁嘅case入到醫院實開file虐兒／疏忽照顧兒童啦，你家姐1年後先睇醫生？好有嫌疑喎」。不過也有網民仔細看過圖片後，質疑相片經過模糊處理，質疑帖文及事件的真確性。

遭到一般高溫液體（如熱湯、沸水等）燙傷時，請採取5步驟：沖、脫、泡、蓋、送。

1. 沖：儘快用冷水小力地沖傷口20～30分鐘，同時打緊急求助電話叫救護車。 2. 脫：輕輕脫掉覆蓋到傷口的衣物，若脫不下來請剪開衣物，不可硬扯。 3. 泡：冷水泡20～30分鐘就好，若碰到化學藥劑則不可以泡水。 4. 蓋：用乾淨的紗布、衣服或毛巾，蓋在傷口上。 5. 送：儘快到醫院進行治療。

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▼處理傷口前，先了解燙傷／燒傷一般分三級（按圖了解👇👇👇）：

▼燙傷緊急處理方式（按圖了解👇👇👇）

▼同場加映：燙傷／燒傷時有六大不能做的事（按圖了解👇👇👇）

原文：燙傷急救｜滾水燙傷敷冰搽藥膏都係錯！急救5步驟應否即時沖水？