食飯後漏低牙套大鬧餐廳　職員摷垃圾助尋回　港女咁回應勁乞人憎

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-30 16:00

服務行業難做，要服侍惡客就更加為難。有從事飲食業的網民日前發文，控訴工作期間遇到1位無理的港女，該女用餐後遺下箍牙牙套就離開，遭職員當紙巾丟掉，她發現後回到餐廳大吵大鬧，員工最終都能從垃圾桶成功尋回，但港女1句話令全場呆掉，「終於明點解港女世界第一乞人憎」。

該港女用餐後遺下了箍牙牙套就離開，遭職員當紙巾丟掉，她發現後回到餐廳大吵大鬧。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該男網民在連登討論區以「終於明點解港女世界第一黑（乞）人憎」為題發文，指日前1對情侶光顧其任職的餐廳，港女吃飯時將箍牙牙套除下，並用紙巾包裹放桌子上，惟用餐後忘記將它拿走，結果被執枱同事當抹嘴紙巾丟掉。直至在餐廳關門前，該對情侶突然衝入來吵鬧▼▼▼

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樓主表示，此帖文並非針對所有港女，又指很多香港女生性格都很好，但「港女西客個案特別多」，又指文中港女根本是被港男縱壞，「條女咁蠻不講理都頂得順」，而全程到2人離開，「一句thank you（唔該）都冇」。

帖文引起網上熱議，不少網民都批評自己不小心掉低卻責怪別人，直言是「典型港女公主病」，又替幫忙從垃圾桶執回來的餐廳員工不值，「唔該都冇一句」▼▼▼

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