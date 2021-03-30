近2個月全家飯後肚痛不適　驚揭外傭好心做壞事：佢用滴露抹碗筷

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-30 12:00

疫情下保持家居衛生成為首要任務！有網民在討論區上分享，指全家人包括外傭近2個月吃飯後都會肚痛及不舒服，一度懷疑廚房有衛生問題。直至樓主檢查時發現碗筷有黃色的漬，就問外傭姐姐是什麼，然後外傭姐姐解釋是因為她以滴露抹碗筷，所以才會這樣。樓主得知之後大驚，認同外傭姐姐十分有心，但亦有錯誤的消毒知識，呼籲大家留意家中的外傭姐姐會否都有類似做法。

樓主分享指，最近發現外傭姐姐竟然以滴露抹碗筷。（視覺中國）

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樓主以「我個外傭好心做壞事！原來佢一直用滴露抹碗筷」為題發文，分享家中與外傭姐姐發生的經過：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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網民都紛紛表示樓主應該要多與外傭姐姐溝通，「教佢正確嘅做法」，「或者教識佢睇Label」，以防再有類似事件發生，畢竟並非每次都可以如此好運，大家都平安無事。不過亦有人認為，如果曾經使用滴露抹碗筷，食飯前都應該留意到有異味，提醒樓主本身都應該多加留意。

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