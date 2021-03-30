釣蝦場被投訴釣不到蝦　老闆揭2員工2個月偷111公斤　聲稱全吃掉

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-01 14:28

員工偷吃居然可以去到如此地步？台灣新北市有釣蝦場前年被客人投訴「釣不到蝦」，老闆初時以為客人釣技欠佳，但翻查閉路電視紀錄，發現2名員工深夜時分撈蝦，更當場烤來吃。經檢查後，蝦場在2個月內被偷了111公斤的泰國蝦。老闆嬲爆向員工提告，員工卻辯稱是老闆說可以撈蝦吃。日前當地法院信納2人將蝦吃掉沒變賣，判2員工各入獄6個月，可易科罰金（即被告可以繳交罰款代替入獄服刑），並沒收他們犯罪後剩下約32公斤蝦。 雖然法庭相信被告是自己把蝦吃掉，但網民則持相反意見，認為沒可能在2個月內吃掉逾百公斤蝦，案件成為網上熱話。

台灣1個釣蝦場員工被揭撈蝦偷吃，2個月內偷吃111公斤。（釣蝦場fb圖片）

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釣蝦場釣不到蝦，原來不關釣客技術事，而是員工偷吃？新北市地方法院日前審理1宗員工「偷吃案」，案情指，當地1個釣蝦場的老闆前年多次收到客人投訴，指釣不到蝦，由於他們每天都進口150公斤蝦，並在固定時間放蝦，原本以為客人技術欠佳才釣不到，但愈來愈多人抱怨令他生疑，於是拜託幾名熟客幫忙留意員工有沒有按時放蝦，結果幾名熟客目擊員工撈走池內的蝦。

案情指，2名員工分別是負責放蝦和清理蝦池的陳男，及負責收銀和補貨的方女，他們於新北市三重區的蝦場工作。老闆翻看閉路電視發現，陳男常在半夜撈起池中蝦，而且不是死掉的蝦，而是活生生的泰國蝦，方女就在一旁，2人即場烤蝦吃。他們被老闆質問時，承認在2019年9至11月期間偷了111公斤活蝦，陳男還承認另外偷了30隻龍蝦，全交給方女變賣，老闆決定提告索償。

不過，2員工作供時，竟推翻原本說法，稱沒有變賣及偷龍蝦一事，泰國蝦已全吃光，方女認為老闆同意員工撈池內的蝦吃，2人最多吃到12公斤。他們的辯解引來老闆強烈不滿，老闆認為泰國蝦運送時會有一定折損，由於剛死的蝦鮮度仍足，才會任由員工吃那些蝦，但老闆根本沒同意員工任撈池內活蝦。

網民點睇：

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最終法院發現老闆曾和2員工談判，原來涉及的偷蝦量更多，經2人討價還價後，才認定是111公斤、價值約7萬台幣（約1.9萬港元），老闆亦不確定2人是否有偷撈龍蝦，故僅就2人偷吃泰國蝦的行為，判他們業務侵佔罪成，各判入獄6個月，可易科罰金18萬台幣（約5萬港元）代替入獄。

釣蝦場老闆接受台媒訪問時大呻，疫情令他們客流量大減，故被偷蝦事小，但客人釣不到蝦令他們商譽受損事大。他指事件中方女是主謀，原本談好2人各賠5萬台幣（約1.4萬港元），她要求每月扣薪5000台幣（約1400港元）慢慢還，殊不知一出糧她就逃跑了。他認為2人供稱將111公斤蝦吃光的辯解不合理，短時間內連續吃這麼多蝦不可能吃得下，但法官信納他們的說法。老闆又認為員工偷蝦的原意是拿去變賣，會再提民事索償。

（綜合）