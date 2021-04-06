男童誤當Apple Watch做卡通手錶吵着要買　台女神助笑翻網民

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-06 14:30

每個小孩追看卡通動畫時，必定都幻想過自己是主角，希望成為故事中的英雄。最近有台女分享街上的有趣經歷，表示自己日前在路邊使用男友送她的Apple Watch，身旁的男童誤以為她戴着動畫《汪汪隊立大功》中的手錶，吵着要父親買給他。正當父親打算告知兒子「殘酷真相」，想澄清台女手上的並非玩具，童心未泯的台女卻即興聲演卡通片的台詞，讓父親看得「原地傻眼」，傻傻分不清的兒子繼續興奮地吵着要買手錶。

有台女日前以Apple Watch打電話時，一旁的男童誤以為手錶是玩具，希望爸爸買給她，台女見狀即大飆演技幫男童一把。（fb「爆廢1公社」圖片）

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該名台女在facebook群組「爆廢1公社」發帖，指近日她戴着男友送贈的Apple Watch於後巷打算取電單車，以手錶通知Siri打電話給弟弟，惟準備掛線當下聽到一旁的父子對話，原來兒子誤以為她手上的Apple Watch，乃卡通片《汪汪隊立大功》中的「汪汪隊手錶」，吵着要父親買給他，但父親看了一眼台女的手錶，便知道並非玩具手錶。

正當父親想告訴兒子真相時，台女也剛好掛線，故即興聲演卡通片的台詞，突然對着Apple Watch緊張叫喊，「出發救援，出發救援，阿奇趕快出發」，一邊說一邊快步離開小巷。她形容，男童的父親被其演技嚇得「原地傻眼」，兒子則更加興奮地「大聲吵着要買手錶」。

台女指男童的父親聽其聲演後嚇得「原地傻眼」。（《機智醫生生活》劇照）

台女在帖文笑言「孩子……阿姨只能幫忙到這裏了，加油」，希望男童最終能如他所願獲送「汪汪隊手錶」，大批網民看後也紛紛直呼「笑瘋了」，認為雖然只是樓主的小小舉動，對男童而言卻意義很大，又指樓主童心未泯，相當幽默。帖文亦有許多Apple Watch用家留言相認，「我也有汪汪隊手錶！」、「我也是汪汪隊的」，大讚樓主的神助攻和臨場反應，「妳在當天是那小弟的救星」、「爸爸應該恨死妳了～哈哈哈哈」。

（fb「爆廢1公社」）

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