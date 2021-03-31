馬德鐘入屯公塞車fb谷出po惹轟動　網民曾助尋車牌　歡迎馬神現身

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-31 14:55

藝人馬德鐘上周在屯門轉車站跑步時遺失駕駛執照，事後有熱心市民撿到並在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發帖尋人，結果當天便與馬神見面交還。事隔1周，馬德鐘今（31日）突然在該群組發文，向一眾屯門友打招呼，令網民非常驚喜，更笑言歡迎馬神一起塞車，打趣說道：「請不要扣我分數」，引來熱議。

「馬神」馬德鐘上周在社交媒體上傳合照，感謝有好心人「神速」將駕駛執照歸還。（馬德鐘fb圖片）

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事緣上周二（23日）有市民在屯門轉車站撿到1張駕駛執照，又在fb群組「屯門公路塞車關注組」發帖，希望失主「馬德鐘」先生盡快與其聯絡，不少網民見狀紛紛猜測失主的真實身份，但大多認為只是與馬神同名同姓。未料馬德鐘本人其後在社交平台上傳合照，證實駕駛執照的確屬於他，並且是在自己跑步時不小心遺失，發文感謝網民的熱心相助。

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當時許多網民已大開玩笑，建議馬神加入「屯門公路塞車關注組」，以備不時之需，而直至今日凌晨，馬德鐘的fb帳戶突然在群組現身，發帖指「大家好！多謝批准我加入」，向一眾屯門街坊打招呼。

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馬神突如其來的出現讓網民直呼「神奇」，又留言表示歡迎，「竟然係真人」、「乜馬德鐘都要塞屯公㗎咩？」、「有冇試過畀人扣50分？」、「馬神，唔好扣我50分呀」，並提醒他屯門公路長久以來飽受塞車問題困擾，切忌做「屯公車手」，「做馬神好啦，唔好做車神呀，屯公已經好多啦，叫做失驚無神，塞到你失暈」。

（fb群組「屯門公路塞車關注組」）

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