MHRise｜港男掛住屠龍無報到　發現女友逾百missed call即標冷汗

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-31 20:00

【Monster Hunter Rise／魔物獵人 崛起】MHRise於上周五（3月26日）在任天堂Switch上全球發售，不少機迷都立即全副精神投入遊戲屠龍！有網民分享趣事，指自己與哥哥一起打MHRise，不料連續打機數小時後，哥哥電話驚見有超過60個未接來電及60個WhatsApp訊息，全部都來自他的女朋友。樓主笑言「我就知佢大鑊了」，然後描述了他的悽慘下場！

（《Monster Hunter Rise》PV擷圖）

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樓主在討論區上以「我阿哥掛住同我打機唔記得同佢女朋友報到，佢女朋友嬲到要分手」為題發文，分享哥哥因為打機而得罪女友的趣事：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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有不少網民認為哥哥女友屬控制狂，「太專制啦呢啲女人」，應該及早分手，不過亦有人認為女友已經算態度寬容，「miss咗六十幾個call都仲未block你阿哥，仲打到畀佢，仲要肯聽電話」。

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